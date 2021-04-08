Особое внимание демографии и поддержке семей с детьми: в Общественной палате прокомментировали реализацию Посланий Президента

В ходе совещания президента с правительством были озвучены принципиально важные векторы развития страны, которые лягут в основу нового Послания. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

8 апреля Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное реализации посланий Президента Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов. Обсуждаемые на совещании вопросы прокомментировали в Общественной палате.

«Власть и гражданское общество действуют сообща»

В ходе совещания президента с правительством были озвучены принципиально важные векторы развития страны, которые лягут в основу нового Послания, отмечают в Общественной палате.

- Прежде всего, это управленческий фактор: во главу угла надо ставить интересы страны и эффективность мер, которые принимаются для защиты и развития этих интересов. Мы должны постоянно развивать, масштабировать успешные государственные меры и практики, распространяя их на всю страну. Кроме того, необходимо корректировать, своевременно исправлять неуспешные практики, - считает Александр Галушка, член наблюдательного совета Россельхозбанка, экс министр по развитию Дальнего Востока.

По его словам, Общественная палата активно включается в этот процесс в рамках работы Координационного совета по национальным проектам и народосбережению.

Еще один фактор — демографический. Этой проблеме президент уделил особое внимание в предыдущих Посланиях.

- Сегодня как никогда важна поддержка семей с детьми, решение их жизненных проблем — в том числе и в формате государственной помощи в определенных случаях. На заседании Координационного совета 24 марта был предложен целый комплекс именно таких мер — обеспечивающих всестороннюю поддержку семей с детьми, - отмечает Галушка.

Говорили на совещании у президента и об инвестициях, без притока которых невозможен рост экономики.

- Должный рост частных инвестиций возможен только при целевой и организованной государством работе. На заседании Координационного совета 31 марта были предметно рассмотрены и одобрены для распространения лучшие практики организации работы с инвесторами. Они направлены на эффективную организацию целевой государственной деятельности по увеличению инвестиций в российскую экономику, - напоминает Галушка.

По его словам, темы, поднятые на совещании президента с правительством, доказывают, что власть и представители гражданского общества движутся в одном направлении, действуя сообща.

«Ждем новых решений по доступности яслей»

Генеральный директор «Института научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко напомнил, что Послание, которое президент огласит 21 апреля, станет первым после начала пандемии.

- Президент подчеркнул преемственность целей в подготовке нового послания, постоянную настройку механизмов и инструментов, которые используются для совместной работы, и, конечно же, системный и проектный подход, который используется при достижении целей национального развития, - рассказал Сергей Рыбальченко.

Он также отметил, что меры, принятые властями для поддержки россиян в пандемию, сработали.

- Несмотря на снижение рождаемости в абсолютных показателях, по суммарному показателю снижение в прошлом году незначительное. В январе было падение на 10 процентов, а в марте уже отмечается рост родившихся на 15 процентов по сравнению с аналогичными периодами 2019 года. А значит, это не только следствие положительного влияния дополнительных мер поддержки семей с детьми, распространения программы материнского капитала на семьи при рождении первого ребенка, но и дополнительных мер поддержки семей в период пандемии, которые носили универсальный характер и предоставлялись всем семьям без оценки доходов, - отмечает Рыбальченко.

Еще одна острая тема - доступность яслей для детей в возрасте до трех лет. В предыдущем послании Президент потребовал от губернаторов навести порядок и ликвидировать очереди. Тем не менее, во многих регионах эта проблема сохраняется.

- Общественная палата уделяет большое внимание этой теме и реализует специальный проект «Профессиональные няни — детям!» по развитию семейных яслей, семейных и услуг нянь. Многие регионы реагируют на эти общественные инициативы активно: уже в девяти регионах такой проект реализуется и более 20 регионов готовы к нему присоединиться. Мы надеемся, что по итогам послания Федеральному собранию будут объявлены новые решения по этой теме, - говорит Сергей Рыбальченко.

«Круг добра» активно работает

Глава совета «Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» Лидия Михеева напомнила, что Общественная палата была активно включена в реализацию положений посланий Президента 2019 и 2020 годов, посвященных социальной сфере.

- В части поручений по поддержке детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, хочу отметить, что фонд «Круг добра» активно работает — уже начались поставки дорогостоящих лекарственных препаратов от СМА, которые охватывают все регионы страны. Детям, которым требовалась экстренная помощь, первые закупленные препараты уже доставлены, - говорит Лидия Михеева.

Напомним, в 2020 году президент подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра». Под крыло фонда попали пациенты, страдающие 30 редкими, самыми редкими и дорогостоящими в лечении заболеваниями. Существовать фонд будет за счет увеличения подоходного налога для богатых: для тех, у кого годовой заработок превышает 5 миллионов рублей, НДФЛ вырос с 13 до 15%.

Лидия Михеева напомнила, что президентских Посланиях также затрагивались вопросы оказания помощи многодетным семьям и людям с инвалидностью, повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению.

- Профильные комиссии Общественной палаты поддержали успешные практики в этой части, надеемся, они будут реализовываться и дальше, - говорит Михеева.