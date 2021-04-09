Улицу полковника Меликова в Уфе переименовали в Миловскую

фото: Горсовет Уфы

Накануне Горсовет города Уфы принял решение продлить одну из улиц нового микрорайона и назвать ее Миловская – по наименованию близлежащего села. Новость примечательна тем, что до этого улица носила имя Алима Меликова, командовавшего в советское время 521-ым конвойным полком военной части № 6520, расквартированной в столице Башкортостана.

С предложением назвать городской объект в честь полковника выступили в 2017 году представители Росгвардии, где в то время пост первого заместителя директора ведомства занимал генерал Сергей Меликов. Высказывались предположения о том, что инициатива могла исходить от самого Меликова, который таким образом пытался увековечить имя своего отца.

Практически сразу в адрес уфимских властей стали поступать обращения от местных жителей, которые высказались против присвоения имени полковника улице. Одни ссылались на то, что военный никогда здесь не проживал, другие отмечали отсутствие каких-либо заметных заслуг Алима Меликова перед городом и регионом.

Особо подчеркивалось, что с в/ч 6520 был связан трагический инцидент, когда в 1986 году солдаты-срочники конвойной роты совершили теракт, захватив гражданский самолет с 80 пассажирами и экипажем на борту, в результате которого погибли четыре человека. Мотивацией к совершению преступления называлась царившая в части дедовщина со стороны младшего офицерского состава.

Напомним, в настоящий момент Сергей Меликов занимает пост врио главы Дагестана. Планируется, что он будет основным кандидатом на выборах главы республики в сентябре этого года. В связи с этим история с переименованием уфимской улицы, очевидно, приобретает политическое значение.