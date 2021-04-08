Едем земными дорогами российского космоса: Новосёлово

На месте гибели Гагарина и Серегина в 1975 году установлена 16-метровая гранитная стела Фото: Иван МАКЕЕВ

Три экипажа из сотрудников КП и представителей Евразийского содружества специалистов туриндустрии стартовали 6 апреля от Музея космонавтики на проспекте Мира, 7 апреля побывали в городе Гагарин и Калуге.

Выезд из города, в котором К.Э. Циолковский провел лучшие годы, происходил в условиях штормового ветра и по-зимнему суровой метели. Следующей нашей остановкой стало село во Владимирской области – Новоселово, рядом с которым находится мемориал Ю.А.Гагарина и В.С. Серегина, погибших здесь во время тренировочного полета на МиГ-15 в марте 1968 года.

Выезд с родины К.Э.Циолковского происходил в условиях штормового ветра и по-зимнему суровой метели Фото: Иван МАКЕЕВ

Всю дорогу, а это 330 км, нас сопровождал то снегопад, то снег с дождем, то просто дождь. Осадки не прекращались весь день. Радовало только то, что машин было не много, и пробег проходил большую часть пути на максимально разрешенной скорости.

Незапланированную остановку мы совершили только под Подольском, где сотрудники ГИБДД остановили нас для проверки документов. Узнав о нашей миссии, долго задерживать не стали и пожелали доброго пути.

Проверка документов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новоселово, что находится в десятке километров от Киржача, мы прибыли точно по предсказанию навигатора. К мемориалу от довольно-таки разбитой трассы ведет узкая, но ровная асфальтированная дорога. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что мы здесь – не одни! На парковке стояло несколько машин. Несмотря на непогоду, люди приехали, чтобы почтить память Юрия Гагарина и его летного наставника.

Одни из них - москвичка Алена Урусова и ее дочь Алиса. Причем, на поездке настояла четвероклассница Алиса, которая несколько лет интересуется темой космоса. Сейчас у нее каникулы, есть время на путешествия.

Долить бензина и снова в путь Фото: Иван МАКЕЕВ

-Мы объездили много мест, связанных с Гагариным, были даже в селе Смеловка Энгельсского района Саратовской области, где совершил посадку первый космонавт. Мы – патриоты. И поэтому, конечно, знаем и чтим в семье имя Гагарина, – рассказала Алена Николаевна.

По словам директора мемориала Дмитрия Минаева, ежегодно сюда приезжают около 13 тысяч человек.

На месте гибели Гагарина и Серегина в 1975 году установлена 16-метровая гранитная стела в форме крыла. На ее лицевой стороне высечены портреты Юрия Алексеевича и Владимира Сергеевича. На территории мемориала установлен самолет МиГ-15 – точная копия того, на котором они и совершили свой последний полет.

Сейчас мемориал находится в стадии реконструкции, идею которой подал космонавт Алексей Леонов. Он же является и автором эскизов мемориального комплекса. В конце аллеи, ведущей к стеле, располагается пилон, на котором летом этого года установят истребитель. Поначалу Алексей Леонов предлагал установить его носом вниз, но потом передумал – слишком трагично получается. Так что самолет будет «взлетать», подразумевая тем самым, что жизнь продолжается.

Земными дорогами российского космоса: Новосёлово Фото: Иван МАКЕЕВ

В планах администрации Киржачского района – строительство музея на территории комплекса. Но, как сказал глава района Илья Букалов, проект затратный и реализовать его можно только с помощью федерального бюджета. Что ж, будем надеяться, что планы сбудутся.

Рядом находится церковь Андрея Первозваного, которой почти 200 лет. Долгое время она находилась в ветхом состоянии, пока в начале 2000-х ее не начали возвращать к жизни.

-Пожалуй, это единственный храм, в росписи стен которого отображена тема космонавтики. Видите, напротив входа изображение станции «Мир»? А вот икона, написанная лично Алексеем Архиповичем Леоновым, - рассказал Дмитрий Минаев.

На иконе изображена Богоматерь с младенцем, за спиной которой – Земля, северное сияние, звезды. Наверное, такой ее видел Алексей Леонов, впервые в истории человечества выйдя в открытый космос.

Церковь Андрея Первозваного Фото: Иван МАКЕЕВ

Мало кто знает, но с Киржачом связана не только трагическая страница истории отечественной космонавтики. Здесь 60 лет назад проходили парашютную подготовку 20 космонавтов первого отряда. Их называли группа ВВС номер 1.У них были жесткие тренировки, но, чтобы не травмировать психику, их отпускали на речку отдохнуть. Здесь они купались, играли в волейбол, ловили рыбу и готовили уху на костре. В память о тех временах здесь установили памятник в виде подвешенного на рогатинах ведра ухи.

Пожалуй, это единственный храм, в росписи стен которого отображена тема космонавтики Фото: Иван МАКЕЕВ

Из Владимирской области мы отправляемся в республику Чувашия. Следующая остановка - Музей космонавтики им. Андрияна Николаева в Шоршелах. Следите за нашими публикациями на сайте kp.ru, радио «Комсомольская правда» и в соцсетях. Ключ на старт! Поехали!