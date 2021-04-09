Эмигрировавший в Испанию Панин заставил дочь воровать еду

Алексей Панин с дочкой Анной. Фото: Инстаграм.

Алексей Панин уехал на ПМЖ в Испанию в августе прошлого года. Вместе с отцом в Европу эмигрировала и 13-летняя дочь артиста Анна. Актер не раз говорил, что сделает все, чтобы у Нюси сформировался западный менталитет, и она смогла жить и работать заграницей. Но, похоже, пока что Алексей пытается научить дочку плохому – а именно воровству. В Инстаграме актер поделился видеороликом, в котором его дочка ворует лимоны в чужом саду.

Панин снял Нюсю на смартфон, когда она срывала цитрусовые с дерева через ограду. Сам артист в этот момент сидел за рулем автомобиля и комментировал происходящее. Видео он сопроводил подписью: «Жаль, что водка не растет!»

Актер попросил дочку сорвать один лимон к чаю. Фото: кадр видео.

Алексей объяснил подписчикам, что попросил Анну сорвать с дерева один лимон к чаю. Но девушка увлеклась и оторвала сразу несколько штук, причем вместе с ветками.

- Нюсь, ты же не на продажу берешь! – пошутил звездный отец над жадностью дочки.

Подписчики в комментариях назвали методы Панина непедагогичными и сообщили, что воровство – это не то, к чему стоит подталкивать ребенка.

«Да, можно уехать из России, а вот Россия из тебя – никуда», «Вот он, русский менталитет», «Меня в Испании бабки чуть клюшками не побили, когда хотела цветущую ветку с дерева сломить. Нельзя этого делать, если только сам хозяин вам сорвёт и угостит. В Испании даже у небольшого кустика есть хозяин», - пишут фолловеры в комментариях.

Вместо этого девочка набрала целую охапку. Фото: кадр видео.

Впрочем, у Алексея оказалось немало сторонников, считающих, что он поступает правильно. «А то вы сами яблоки с деревьев в детстве не воровали», «Все правильно, по-нашему, все в дом», «В Испании всё для людей! Нюся рви сколько хочешь! На здоровье!», «Ворованные лимоны намного вкуснее, не отнимай у ребенка детство», «Умничка, настоящая запасливая хозяйка!!!! Я бы весь куст ободрала», - похвалили они Панина и его дочку.

Актер купил квартиру в курортном городке Торревьеха под Аликанте, и теперь бывает в России только наездами. В январе этого года артист похоронил маму, скончавшуюся от коронавируса, так что теперь особых причин часто возвращаться в Москву у него нет. По словам Панина, он был бы рад и вовсе отказаться от гражданства России, но пока ни одна страна Евросоюза, включая Испанию, не торопится предоставлять ему свой паспорт.

- Я бы с удовольствием отказался от гражданства, если бы мне кто-то дал другое. Пока ни Испания, ни другие государства не горят желанием выдать мне гражданство. Так что я имею вид на жительство, - рассказал Панин в программе «Культурный код» на Радио «Комсомольская правда».

На родину Панин приезжает сняться в кино и подзаработать денег. Других привязанностей к родной стране у него нет.

- Я не хочу ехать в Россию. Я хочу приехать в Россию в баньку зимой, в прорубь попрыгать. Я хочу приехать в Россию сняться в кино, когда пригласят. Были съемки, я прилетал, с удовольствием провел пять дней. Поснимался, вернулся обратно. Я не могу сказать, что я так страдаю без России, - рассказал 43-летний актер.

Квартира в Аликанте обошлась Панину в 70 тысяч евро (6,2 миллиона рублей). В эту сумму вошли все расходы на оформление. Актер рассказывал, что сначала хотел обосноваться в Италии, в Тоскане, но ему не хватило денег на местную недвижимость. О переезде за границу Панин задумался еще несколько лет назад. В феврале прошлого года Панин призывал своих подписчиков в Истаграме «продавать квартиры и почки», чтобы эмигрировать из России. По его мнению, в ближайшие годы ждать чего-то хорошего в этой стране не стоит.

После смерти бабушки дочь актера Анна окончательно перебралась в Аликанте. Со своей мамой она жить отказывается. Панин долго судился с бывшей женой, пытаясь лишить ее родительских прав из-за наркомании. С мамой Анна начала общаться только недавно, когда отец уехал за границу.