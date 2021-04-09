Трамп установил статую самого себя в своем рабочем кабинете

Снимок в кабинете Трампа стал самой обсуждаемой фотографией в США.

Старший советник 45-го президента США Стивен Миллер опубликовал на своей странице в Twitter фотографию с Дональдом Трампом, сделанную в рабочем кабинете политика.

Фото сразу же привлекло внимание пользователей соцсети и вызвало активное обсуждение.

Дело в том, что на снимке удалось рассмотреть две интересные детали: мини-статую Трампа (за правой рукой Миллера) и открытую бутылку кока-колы, стыдливо спрятанную за телефонным аппаратом.

Любовь Трампа к коле известна давно – по слухам, он выпивает до 10-12 стаканов напитка в день, так что бутылка вряд ли бы кого-либо смутила в другое время, но дело в том, что на прошлой неделе политик призвал к бойкоту производителя газировки из-за несогласия безалкогольного гиганта с изменениями в выборном законодательстве Джорджии.

На снимке удалось рассмотреть две интересные детали: мини-статую Трампа и открытую бутылку кока-колы, стыдливо спрятанную за телефонным аппаратом.

Пост с фотографией Миллера и Трампа собрал большое количество комментариев, в которых многие пользователи обвинили 45-го президента США в неискренности.

Впрочем, были и те, кто выразил ему поддержку.

«Скучаю по нашему президенту», «Он лучший, он все делал для нас», «Возможно, фото было сделано до призыва к бойкоту», – написали пользователи Twitter.

В общем, Трамп после блокировок его аккаунтов в соцсетях, возвращается и делает это как всегда – со скандалом и шумом вокруг своей персоны.