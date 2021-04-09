Голливудский актер арестован за многомиллионное мошенничество

Актер Зак Эйвери. Фото: YouTube

34-летний голливудский актер Зак Эйвери, настоящее имя которого Зак Хоровиц, хоть и работал в Голливуде, но в главных ролях так и не засветился.

Режиссеры приглашали его чаще всего на роли второго плана в фильмы, кассовые сборы которых, в лучшем случае, оставляли желать лучшего, в худшем и вовсе были провальными.

И тогда он решил подзаработать другим способом и основал небольшую кинокомпанию, привлекая инвесторов, которым обещал приобретать права на дистрибуцию фильмов с дальнейшей их трансляцией на стриминговых платформах.

В заявлении прокуратуры Калифорнии говорится, что компания Зака Эйвери якобы покупала права на региональное распространение фильмов, а затем лицензировала их для крупных вещательных компаний для распространения в Латинской Америке.

Инвесторы ему верили и переводили колоссальные суммы, на которые актер приобретал себе недвижимость и предметы роскоши. Так Эйвери купил себе дом стоимостью более $6,5 млн с шестью спальнями, винным погребом и тренажерным залом.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам правительства США, мошенническая схема привлекла до $690 млн. от инвесторов, которым Эйвери пообещал прибыль в размере 35%.

ФБР предъявило ему обвинение в мошенничестве. Одним из доказательств вины актера стали поддельные электронные письма от руководства стриминговых платформ, в которых объяснились причины задержки выплаты инвесторам.

Пробыв некоторое время в федеральной тюрьме, Эйвери вышел под залог в 1 млн. долларов.