Байден объявил войну стрелковому оружию

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден объявил о ряде мер, направленных на усиление контроля за оружием в стране.

По его мнению, в Америке уровень насилия достиг размахов эпидемии, а действия администрации никоим образом не нарушают знаменитую Вторую поправку к Конституции, дающую право гражданам Соединенных Штатов на ношение и применение оружия.

– Никакая поправка к Конституции не является абсолютной. С самого начала вы не могли владеть никаким оружием, которым хотели владеть. С самого начала существовала Вторая поправка, но только некоторым людям не разрешалось иметь оружие. Так что идея о том, что некоторые из рекомендуемых нами вещей противоречат Конституции, просто странная. – путано объяснил он свою позицию.

Байден обратился к минюсту с просьбой в течение месяца внести предложения о запрете использования комплектов, позволяющих людям, купившим их на законных основаниях, собрать огнестрельное оружие, лишенное серийных номеров. Кроме того, глава Белого дома еще раз высказался за запрет определенного вида оружия.

– Мы также должны запретить в этой стране штурмовое оружие и магазины большой емкости.

В Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) заявления президента раскритиковали, сказав, что все высказывания и действия Байдена направлены на «ограничение прав законопослушных владельцев оружия», и если так пойдет дальше, то недалек тот день, когда Белый дом потребует от граждан сдать оружие, и разрешит штатам расширить постановления о его конфискации.