Прекрасное далеко мы приближаем вместе

Вице-президент Huawei в регионе Евразия У Сай и победители Huawei Cup 2020 на церемонии награждения 26 марта в Москве. Автор фото: Александр ЛАСКОВЕНКОВ

В итоге были названы имена сильнейших семи в номинациях 5G, AI, IP, Cloud, APP, Code, ICT Observer – великолепная семерка.

Победители 5G, AI, IP, Cloud, APP и Code разделили призовой фонд в размере $60 000. Трое победителей номинации ICT Observer выиграли поездки в Китай.

Кто все эти поразительные люди? В основном студенты или вчерашние выпускники. На церемонии награждения их приветствовал президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу. Он рассказал, зачем компания проводит подобные мероприятия в России, и каковы дальнейшие планы по подготовке кадров в нашей стране:

- В настоящее время мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, ведущей к построению интеллектуального общества. 5G, искусственный интеллект, большие данные и облачные технологии постепенно внедряются в различные отрасли. Эти технологии вскоре станут новым локомотивом развития экономики и ускорят путь человечества к интеллектуальной эпохе.

«Начиная с 2015 года компания Huawei устраивает настоящий праздник для всех, кто интересуется темой современных технологий, и представляет возможность настоящим талантам проявить себя в полной мере. Huawei Cup – это именно те соревнования, которые помогают молодым исследователям начать свой карьерный путь», – отметил в своей приветственной речи директор Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ Игорь Ганьшин.

В настоящий момент никто не может предсказать, каким будет интеллектуальный мир уже даже через несколько лет. Но ясно то, что талантливые специалисты – залог успеха науки и технологий.

В прошлом году Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года», согласно которому государство сосредоточит свои усилия на развитии экономики, подготовке специалистов и цифровой трансформации. В соответствии с программой «Цифровая экономика» Правительства Российской Федерации планируется, что колледжи и вузы будут ежегодно выпускать 800 тысяч студентов с компетенциями в цифровой экономике. Huawei в рамках своей образовательной концепции полностью разделяет эти намерения.

В следующие пять лет Huawei обещает значительно увеличить вклад в развитие российского рынка. Дэниел Чжоу сообщил, что компания планирует оказать поддержку в подготовке более 100 тысяч российских специалистов в области информационно-коммуникационных технологий и продолжит активно вкладывать ресурсы в локальные закупки, исследовательские центры и строительство экосистемы для создания сообщества единого цифрового будущего - прекрасного, в которое смотрим вместе.

«Соревнования Huawei Cup меняются так же стремительно, как и современные технологии»

«Соревнования Huawei Cup меняются так же стремительно, как и современные информационно-коммуникационные технологии, - комментирует актуальную ситуацию У Сай, вице-президент Huawei в регионе Евразия. - Шесть лет назад, когда мы запустили первый в истории Huawei Cup, в соревнованиях было всего две номинации: MBB - широкополосная мобильная связь и E=DC2 - облачные решения для серверов и хранилищ. В 2020 году число номинаций увеличилось до 7 – появление таких направления, как Cloud (технологии хранения и визуализации) и App (разработка мобильных приложений), отражает последние изменения в ИКТ. Мы в Huawei видим, как развиваются облачные сервисы и как растет интерес российских разработчиков к новой экосистеме мобильных приложений HMS (Huawei Mobile Service), и рады с помощью наших соревнований делиться своими компетенциями с начинающими ИТ-специалистами.

Подготовка к Huawei Cup 2021 уже началась и скоро мы объявим о старте отборочных этапов. Не раскрывая деталей, могу с уверенностью сказать, что участники соревнований Huawei Cup 2021 смогут попробовать свои силы в самых актуальных и востребованных на рынке ИКТ направлениях».

Торжественный парад-алле

Среди тех, кто при поддержке компании Huawei открыл себе дорогу в будущее, Надежда Парада. Она призер в номинации APP – разработка мобильных приложений. Ее детище «Помощник питомца». Приложение создано для заводчиков и людей, которые много внимания уделяют питомцам. С его помощью вы можете отдать животное, взять его (допустим, щенки, котята), найти полезную информацию, а также именно с Huawei-сервисами была сделана карта, где на дистанции 5 км от пользователя устройства размещаются все ветклиники, ветеринарные учреждения.

Победителем в номинации APP стал Александр Литвинов. Для Huawei Cup он долго выбирал тематику проекта, хотел совместить разные технологии и в итоге остановился на поддержке карт и геолокаций.

Победитель Huawei Cup 2020 в номинации App Александр Литвинов. Автор фото: Александр ЛАСКОВЕНКОВ

- Мое приложение- это некий GPS-трекер, который позволяет добавлять неограниченное число пользователей для отслеживания геолокации, нахождения в заданных областях и изменения физической активности, плюс возможность некой коммуникации между пользователями через отправку уведомлений и добавления заметок с информацией на карте, - пояснил молодой человек.

А Семен Матренок, студент МФТИ, выиграл в номинации AI – модели и методы искусственного интеллекта. Семен хочет сделать наш мир лучше, поэтому участвовал в соревнованиях не ради денег, а из спортивного интереса, чтобы доказать самому себе, что способен на многое.

Победитель Huawei Cup 2020 в номинации AI Семен Матренок. Автор фото: Александр ЛАСКОВЕНКОВ

В номинации 5G победил Даниил Чирков. Признается, что подготовка была для него сложнее самих соревнований (нет нужной литературы, тем более на русском языке), а успех во многом связан с умением планировать свое время.

Николай Будин стал лучшим в номинации Code. Любопытно, что этот молодой человек не только сам является студентом, но и преподает дискретную математику и алгоритмы.

Еще один счастливчик – Семен Груздев - говорит, что до последнего не верил в победу, уж очень сильными ему казались конкуренты. Он победил в номинации Cloud. Мечтает слетать на другую планету...

Эти имена стоит запомнить. Такие, как они, уже меняют нашу жизнь к лучшему, потому что будущее – за технологиями.