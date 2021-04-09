Почту владельца «Спартака» Леонида Федуна взломали. В сеть попали зарплаты игроков, цены на футболистов и убытки клуба

Леонид Федун на стадионе во время матча "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российском интернете выставлена на продажу рабочая переписка владельца «Спартака» Леонида Федуна, а так же его супруги Заремы Салиховой. Видимо, почта была взломана, и теперь один из телеграм-каналов пытается продать 10 тысяч писем. Для «затравки» в сеть были слиты некоторые документы из переписки. В частности аналитические записки, где указаны зарплаты некоторых футболистов, а так же другая финансовая информация. «КП» выбрала самое интересное.

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ФУТБОЛИСТЫ В «СПАРТАКЕ»

В письмах и аналитических записках, которые составляют Федуну, есть информация о зарплатах некоторых игроков. Засвечены только часть футболистов. Но и по этим суммам можно сделать выводы, сколько платят в «Спартаке».

Например:

- Нападающий Эсекьель Понсе получает 1,72 млн евро в год

Эсекьель Понс празднует забитый гол. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Джордан Ларссон зарабатывает 1,78 млн евро в год

- Алекс Крал – 1,5 млн евро

- Зарплата отданного в аренду «Химкам» Ризуана Мирзова – 1,15 млн

- Провалившийся в «Спартаке» Гус Тиль, которого в свое время купили за 16,77 млн евро, отдали в немецкий, получает 1,95 млн евро

Но раньше в «Спартаке» зарплаты были выше:

- Денис Глушаков, которого невзлюбили фанаты, зарабатывал 3,04 млн евро

2018 год, Денис Глушаков - капитан "красно-белых". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дмитрий Комбаров – 2,14 млн евро

- Адриано – 3,16 млн евро

- Зе Луиш – 2,93 млн

Средняя же зарплата в «Спартаке» согласно слитым документам составляет 2,1 млн евро в год. Это сравнимо с 5-6 командами ТОП-лиг Европы.

СКОЛЬКО В «СПАРТАКЕ» ТРАТЯТ НА ПОКУПКУ ИГРОКОВ

Есть информация и по трансферам футболистов

Например, за того же Понсе «Спартак» отдал 3,79 млн евро, за Ларссона – 4,43 млн, за Мирзова – 4,18 млн. Дорого обошлись Тиль и Крал. За голландца заплатили 16,77 млн, за чеха – 12,92 млн.

Гус Тиль обошелся "Спартаку" в рекордную сумму, но так и не оправдал надежд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но судя по всему «Спартаке» недовольны тем, как дорого покупают игроков и тем, как дешево их продают. Согласно докладным запискам с 2004 года «Спартак» потерял на трансферах 276 млн евро, купив футболистов на 473 млн евро и продав на 197 млн. евро.

ИНТЕРЕС К ФУТБОЛУ В РОССИИ УПАЛ В 7 РАЗ

Кроме того, в сеть попала аналитическая записка о стоимости телеправ на Российскую Премьер-лигу и даны цифры, сколько зрителей смотрят российский футбол. Они выглядят очень тревожно. Согласно им, интерес к матчам РПЛ с 2008 года упал в 7 раз.

- В 2008 году в среднем матч чемпионата России смотрело 7,3 млн человек, то в 2019 – всего 1,1 млн.

- В сезоне 2013/2014 центральный матч ЦСКА – «Спартак» посмотрело 8,5 млн зрителей. В сезоне 2019/1920 игру «Спартак» - «Зенит» посмотрели всего 1,5 млн человек

- 1,7 млрд рублей в год клубы РПЛ получают от продажи телеправ

- Число подписчиков платного канала «Матч ТВ» составляет всего 500 тысяч человек

В «Спартаке», по всей видимости, считают причиной падения интереса к футболу переход основного количества матчей на платные каналы. Число зрителей упало, спонсоры, чью рекламу на бортах и на футболках видят всего 500 тыс подписчиков, недовольны. Стоимость прав (1,7 млрд рублей на все 16 клубов) аналитики «красно-белых» считают очень маленькой.

В связи с этим появилась информация, что «Спартак» может запустить свой собственный ТВ-канал.

ВОЗМОЖНО, УТЕЧКА БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА СПЕЦИАЛЬНО

Участники футбольного рынка подтвердили «КП» реалистичность указанных сумм и порядок зарплат. Но вместе с тем высказали версию, что утечка из «Спартака» могла быть контролируемой.

«В появившихся в сети документах нет никакого компромата на нынешнее руководство «Спартака». Скорее всплывшая информация оправдывает реформы и перестановки, которые идут в клубе в последний год. И показывает, что Зарема Салихова и Леонид Федун правы, отправляя в отставку прежнего гендиректора Томас Цорна», - сказал один из собеседников КП.

Еще один участник рынка указал, что информация по ТВ-контракту всплыла как раз в то время, когда «Матч ТВ» и РПЛ начали обсуждение нового соглашения: «Действующий контракт истекает через год, но переговоры уже идут. И, возможно, сейчас появилась необходимость показать, что ведущие клубы очень недовольны политикой «Матч ТВ» и деньгами, которые платит канал. Может быть, появившийся документ, это элемент торга».