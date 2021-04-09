Лариса Долина на краю «Тик-Тока»

Певица Лариса Долина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Традиционный шоу-бизнес стареет и нуждается в свежей крови. А кровь эту, урча и причмокивая, засасывает черная дыра «Тик-Тока». Там дети, кривляясь невпопад и снимая себя мобильником, в два счета завоевывают миллионную аудиторию. Вот где концентрат жизни. И некоторым кажется, что эту сочную витальность можно позаимствовать.

Молодящийся телеканал «Пятница!» скрещивает с «Тик-Током» Ларису Андреевну Гузееву. Звезды эстрады заводят себе полезных питомцев. 44-летний Николай Басков срочно дружит с 19-летним Даней Милохиным (12 млн подписчиков). Уязвленный Филипп, не привыкший быть вторым, хватает первое, что попалось под руку - поющего блогера Даву (10 млн подписчиков). Такие времена. Ядерная аудитория патриархов эстрады стремительно едет на станцию «Конечная» - это не циничная шутка, так устроена жизнь. А потом что?

Филипп Киркоров и Давид Манукян ("Дава"). Фото: Иван МАКЕЕВ

Держащий нос по ветру Максим Галкин действует тоньше: на противопоставлении двух миров — традиционной эстрады и всей этой интернет-поросли - построена драматургия его youtube-шоу «Музыкалити». Там Макс, нарядившись по-молодежному, включает актуальные треки кумиров подростков, а два разнополярных гостя их комментируют и оценивают.

Выпуск "Музыкалити" с Басковым и Моргенштерном набрал почти 15 миллионов просмотров. Фото: Youtube

Долгое время настоящего конфликта не получалось: приходят Лев Лещенко и Кирилл «Бледный» Тимошенко (вот сами гуглите, кто это), а не искрит. Сплошной обмен любезностями. Но тут Галкин уговорил Ларису Долину — певицу, известную не только мощным вокалом, но и весьма строгим нравом. А напротив усадил Валю Карнавал — девочку из «Тик-Тока», которая тоже поет. Вале 19 и у нее все есть: слава, 14 млн подписчиков, деньги. Уже и роль в сериале «Отпуск» (у ТНТ свои методы по омоложению телевидения).

Блогер Karna.val. Фото: YouTube

Змий Галкин, прикинувшись агнцем, предложил гостьям распеться — ну, как вокалисты делают. Валя Карнавал старалась, но не попала ни в одну ноту, чего Долина - завкафедрой эстрадно-джазового пения института культуры, не заметить не могла. И атмосфера наконец задымилась.

Конфликт поколений предстал с максимальной яркостью. Зацените диспозицию: слева — певица с богатейшей творческой биографией, долгие годы шлифовавшая свои выдающиеся природные данные и до сих пор испытывающая волнение перед выходом на сцену. Справа - девочка с чересчур ярким макияжем, которая считает себя уже состоявшейся и тратить время на обучение вокалу не готова. Валя Карнавал никогда не испытывает волнения на сцене, а из всех песен в плейлисте ей больше всего нравятся ее собственные.

Лариса Долина в выпуске ютуб-шоу "Музыкалити". Фото: YouTube

И их просят оценить песни, которые взрослый человек не должен слышать никогда. Пока Лариса Долина рвет внутренний огнетушитель и на пределе самообладания гасит пламя гнева, Валя держится расслабленно и и уверенно. Робеть перед примой? Ха-ха-ха.

Во все времена подростки писали стихи и бренчали на гитаре в подворотнях, и всегда это было плохо. Ну и не страшно — это же не искусства ради, а души для, там вместо таланта щемящая искренность. Но потом интернет расширил подворотню до размеров цивилизации и сделал возможным немыслимое: профессиональная певица и девочка, которая не умеет ничего (если оценивать ее навыки традиционными инструментами), оказываются в одном культурном пространстве.

Одна может удивить диапазоном и мелизмами, другая едва скрипит, зато на одном языке с теми, кто только учится жить. Что выберете, если вы юны и хотите скрипеть про любовь? Зачем эти консерватории вообще? «Боюсь, что, если я отучусь 5 лет, потом вообще расхочу петь», - веско аргументирует Валя. Нисколько не сомневаясь, что учиться ее взяли бы, кабы она захотела.

И вот сидят они вполоборота друг к другу - фыркающие королевы двух миров, жалеющие, что пришли, и ждут, когда хихикающий Галкин насытится и все это закончится.

Вот вы бы на месте Долиной не офонарели? Что это напротив вообще?! Даже не знает, кто такой Панайотов. А на месте у Вали? У девушки миллионы поклонников, а ее отчитывают за отсутствие слуха.

Человечество вечно что-то изобретает. То колесо, то телеграф, то «Тик-Ток». Одно неизменно: каждое следующее поколение отменяет к чертовой матери духовные ценности, придуманные до него. Но проходит время, и как-то уже не очень отменяет: молодежь сначала деградирует, деградирует, а потом смотришь - да нет, вроде ничего. Как-то сгладилось.

Но сначала деградирует: вы их голые щиколотки в мороз видели?

И деваться некуда - только терпеть и закалять нервы, чтоб были железные, как у Ларисы Долиной - даже не бросила в оппонентку торшер, а ведь Галкин предлагал. И ни в коем случае не включать песню «Психушка» певицы Вали Карнавал (на Youtube есть, если что).

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