Фигуристка Александра Трусова: «С Юлией Липницкой мы на «вы». Она же тренер»

Фигуристка Александра Трусова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В гостях у Тины Канделаки на «Радио «Комсомольская правда» (97.2 Fm) побывала наша замечательная фигуристка Александра Трусова. Первая в мире исполнительница четверных прыжков на недавнем чемпионате мира заняла третье место, а сейчас у нее все мысли уже об Олимпиаде-2022 в Пекине, куда надо еще пробиваться. Но, кроме чисто спортивных моментов свой жизни, Саша раскрыла еще много интересного из кухни фигурного катания. Приводим фрагменты беседы, которую целиком можно услышать на сайте радио "КП".

«Стараюсь смотреть судьям в глаза»

- Фигурное катание – очень субъективный вид спорта. Как вы считаете, вас судьи любят? – спрашивает Тина Канделаки.

- Я не знаю. Я всегда стараюсь делать свое, а они, как хотят, так и решают.

- А вы не стараетесь с ними установить контакт, или арбитры всегда абстрагированы?

- Наверное, абстрагированы. Но всегда стараешься смотреть им в глаза, не знаю, может быть, как-то их заинтересовать, чтобы они смотрели тоже четко в глаза, может быть, больше понравишься ты им…

Ведущая Тина Канделаки и фигуристка Александра Трусова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Я ем все, что хочу»

- Недавно читала, что один американский журналист написал, что в группе Тутберидзе специально принимают препараты, которые замедляют развитие женского организма. Вы об этом слышали?

- Нет, никогда не слышала ничего такого.

- Это еще из советских времен идет. Всегда рассказывали, что гимнастки, фигуристки что-то принимают, чтобы не расти, не поправляться, не взрослеть. А вы всегда такая хрупкая, тоненькая. А еще в Интернете пишут, что спортсменки сидят на жесткой диете, иногда доводя себя до анорексии. Вы тоже внимательно следите за весом?

- Я не читаю Интернет, не читаю комментарии. Родители мне всегда говорили: ешь, что хочешь, это твое дело. И я ем все, что хочу, особенно утром. Вечером, перед сном стараюсь поменьше есть или не все подряд, только что-то определенное.

- Что на ночь можно есть?

- Я кусок мяса с овощами ем, что-то типа такого.

- Вы знаете, наверное, гимнастку Кудрявцеву. Она тонкая, как тростинка. Но многим девчонкам, чтобы держать форму, нужен специальный режим питания. А у вас есть склонность к полноте?

- Я поправляюсь, но не сильно. И в основном, когда расту, постепенно.

Выступление Александры Трусовой на Чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«О мальчиках пока не думаю»

- Юлия Липницкая вышла замуж за фигуриста и у них уже родился ребенок. А вам какие мальчики нравятся?

- Я пока не думала. Для меня самое важное сейчас -спорт.

- А с Юлей общаетесь, ведь она сейчас тоже работает в Академии Плющенко?

- Я первый раз с ней пообщалась, когда она пришла тренером к Евгению Викторовичу. Ну, я как бы не могу с ней как-то близко пообщаться … Я ее Юлей называю, но в данный момент мы на «вы». Потому что она тренер и я не могу как бы позволить себе обратиться к тренеру на «ты».

- А она жалеет, что так рано завершила карьеру?

- Не знаю, я не спрашивала.

- Саша, а у вас есть время для общения со сверстниками или вы дружите только с фигуристками?

- В основном, наверное, с фигуристками, но иногда к нам в гости приезжают друзья из Рязани, или мы едем к ним, тогда, конечно, мы с ними общаемся.

Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова на пьедестале почета Чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Коньки всегда с собой»

- В фигурном катании жесткая конкуренция. На эту тему не так давно вышел хороший фильм «Тоня против всех», вы его видели?

- Да.

- В жизни так бывает (когда спортсменки готовы чуть ли не изувечить своих соперниц) или нет?

- На самом деле я давно его смотрела… Но у меня лично не было никаких козней, ничего, мы всегда очень хорошо общаемся. Мы всегда носим коньки с собой.

- То есть, нельзя оставлять коньки?

- Да, если они не на мне, то они в руках.

- А почему так?

- Ну, многие рассказывают, что кто-то кому-то портил коньки или еще что-то. Лично у меня не было такого опыта, но коньки всегда все, говорят, надо носить с собой.

- Вот это да! А вообще дружба между фигуристками возможна или все равно все упирается в соперничество?

- Я считаю, что на льду всегда все соперники, а вне льда мы общаемся очень хорошо, дружим и никак это не влияет…

Фигуристка Александра Трусова во время праздничного вечера к 80-летию тренера Алексея Мишина Фото: Олег ЗОЛОТО

«С собакой меня на все катки Москвы пускают»

- У вас маленькие собачки?

- Да. Чихуахуа. Ей 7 лет, она уже давно. Лана – это карликовый пудель, 5,5 кг, тоже маленькая собачка. У нас еще есть хаски. Это собака брата. Он красавец, но очень своенравный. Мы его к кинологу водим, стараемся, чтобы он хоть немножко слушался. Недавно я завела басенджи. Она чуть-чуть побольше. Ее зовут Тина.

- А почему вашу собаку зовут Тина? – удивляется Тина Канделаки.

- Потому что у нее имя очень сложное, и мама предложила Тину.

- А у меня три овчарки, и одна из них бельгийская. Когда его принесли, он был, как игрушечный медвежонок. Сейчас, когда он на лапы становится, то выше меня. Саша, мы вас часто видим на стадионах с собаками, причем с разными. Вы всех троих возите с собой, что ли?

- Нет, двоих. Троих еще не возила, потому что Джек очень большой. Мы на сборах были, когда я возила двоих (Тину с Ланой), потому что мы там были полтора месяца, а я не могу без своих собак. Тина вообще почти всегда со мной. Она очень редко не ездит с нами на соревнования, это обычно длинные перелеты - Япония, Канада. Или, когда не разрешают перевозить животных. Но мою собаку уже, по крайней мере, здесь, в Москве, на все катки пускают. Там говорят, что, типа, Сашиной собаке можно.

- А, Тина еще в том размере, что можно с собой в салон?

- Да, Тина и Лана у меня проходят всегда по весу, хотя на некоторых рейсах можно перевозить животных до 8 килограммов, а на некоторых – до 10.

«Меня сложно переубедить»

- Про вас говорят, что вы очень целеустремленный человек и даже «упертая». Это так?

- Ну, со стороны виднее. Но, наверное, в каком-то смысле да. Я всегда стою на своем, всегда очень сложно меня переубедить, если я решила так. Ну, прямо очень сложно.

- А с чем это чаще всего связано?

- Со спортом.

- А кто принимает финальное решение по костюмам?

- Конечно, я. Но учитывается мнение тренеров, мамы.

«Из школы «Самбо-70» я сама ушла»

- После чемпионата мира вы сказали, что остаетесь у Жени Плющенко. А что со школой? Вы учились в «Самбо-70», где есть еще и общеобразовательная школа? Вас оттуда еще не выгнали, как обещал директор школы Ренат Лайшев?

- Меня не выгнали, но мы сами перешли, потому что туда неудобно ездить. Я просто в обычной школе учусь. Дистанционно.