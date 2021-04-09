Россиян предупредили о "массовой кибератаке" на счета в майские праздники: стоит ли опасаться за свои деньги

В дни майских праздников россиянам следует быть особенно осторожными со звонками злоумышленников. Фото: Shutterstock

Интернет-взломщики готовят массированное нападение на наши банковские счета. Об этом «Известиям» сообщили в компании DeviceLock, где борются с кибермошенниками и утечками данных. Тревогу забили после того, как на черном интернет-рынке кто-то выкупил доступ к коммутатору одного из операторов мобильной связи. Несмотря на то, что название оператора и страна, где он действует, неизвестны, по ряду причин аналитики сделали вывод, что атака намечена именно на счета россиян. И даже высчитали, что произойти это может в майские праздники, так как после покупки доступа к сотовым сетям мошенникам потребуется два месяца на подготовку.

- Атаки такого рода возможны. Но я скептически отношусь к тому, что деньги с банковских карт могут красть через взлом личного кабинета без участия людей, - комментирует Андрей Арефьев, директор по инновационным проектам компании InfoWatch. - На мой взгляд, такие коммутаторы могут использоваться для имитации звонков от банка и перехвата смс. Ведь одно дело, когда человеку звонят из «службы безопасности банка» с незнакомого телефона, и совсем другое – когда номер похож на банковский. Это более опасная история.

Чтобы защититься от мошенников, Андрей Арефьев рекомендует: если вам звонят и представляются сотрудником банка, положите трубку. А потом сами перезвоните в банк. И используйте банковские приложения с их возможностями – они более безопасны, чем смс-подтверждения.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «КП» заявил, что такую атаку теоретически осуществить можно, но на практике — маловероятно.

- В реальности провести такую атаку провести практически невозможно даже в какой-нибудь африканской стране, где информационная безопасность не развита вообще, - считает эксперт. - Кроме того подозрительно, что подобное масштабное нападение анонсируется. Те, кто на это способен, не станут объявлять о таком заранее. Это все выглядит как какая-то плохая шутка.