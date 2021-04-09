Всероссийская акция «Дни российских вин» познакомит покупателей с продукцией лучших отечественных виноделов

Заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов на запуске всероссийской акции «Дни российских вин» в «Винном бутике на Садовой-Черногрязской» . Фото: Роскачество

С 8 апреля по всей стране стартовала акция «Дни Российских вин». Главная цель проекта – познакомить потребителей с лучшей продукцией отечественных виноделов по версии «Винного гида России» и поддержать производителей качественного вина. Вниманию покупателей предлагаются напитки, полностью произведённые из российского винограда. Это важно для виноделов, чья продукция конкурирует на полках магазинов с продукцией низкого качества, сделанной из импортных виноматериалов, и с винными напитками. Акция проводится Минпромторгом РФ и Минсельхозом России при поддержке Роскачества и Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, Союза виноградарей и виноделов России.

Главная цель проекта – познакомить потребителей с лучшей продукцией отечественных виноделов Фото: Роскачество

Фестиваль отечественного вина продлится до июня. Покупателей ждут презентации российских производителей, скидки, подарки, бесплатные дегустации, конкурсы и еще много других сюрпризов. Свое участие в проекте подтвердили более 17 тысяч магазинов из 66 регионов России. Среди них – крупнейшие розничные сети «Перекресток», «Карусель», «Пятерочка», «Ашан», «Лента», «Дикси», «Магнит», «Азбука вкуса», а также премиальные винотеки.

Для «Дней российских вин» эксперты отобрали более тысячи наименований напитков, которые гарантированно сделаны из винограда, выращенного в российских винодельческих регионах. Узнать продукцию лучших виноделов будет несложно. Для нее на полках торговых точек отведено особое место со специальной маркировкой акции. В проекте участвуют магазины разных форматов: дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты, специализированные магазины-винотеки, магазины беспошлинной торговли «duty free». Сроки проведения акции в каждом регионе торговые сети определяют самостоятельно.

Для «Дней российских вин» эксперты отобрали более тысячи наименований напитков, которые гарантированно сделаны из винограда, выращенного в российских винодельческих регионах. Фото: Роскачество

Старт «Дням российских вин» был дан 8 апреля в столичном «Винном бутике на Садовой-Черногрязской». На торжественном открытии присутствовали директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов, замдиректора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Ирина Федина, заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов, президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, руководитель экспертной группы «Винного гида России», заслуженный сомелье России Артур Саркисян и Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев.

По словам Никиты Кузнецова, продажи качественного российского вина с каждым годом растут. В 2020 году этому способствовали карантинные ограничения и бум внутреннего туризма. Путешествуя по винодельческим регионам нашей страны, россияне распробовали местные вина. Вернувшись домой, люди стараются найти полюбившуюся им продукцию в магазинах своих регионов.

- В последние годы виноделие в России сделало серьезные шаги по реализации собственного потенциала: сегодня вино производится только из собранного в нашей стране винограда, а не из импортных виноматериалов, - отметил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов. - Выросли и продажи вина. В прошлом году период наибольшего роста пришелся на второй квартал во время карантинных ограничений (+2,7%). Также на рост продаж российских вин оказал влияние туристический бум. Например, только в Севастополе в августе +36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в целом по Крыму рост достигал +44%. В период прошлой осенней части Акции также возросли продажи в торговых сетях. Люди, попробовав вино на юге во время отдыха, вернулись в свои регионы и продолжили покупать российскую продукцию.

Акции по привлечению внимания покупателей к отечественным винам неизменно повышают продажи качественной российской продукции.

- Важнейшим направлением деятельности Минсельхоза России является реализация мероприятий по продвижению российского вина, чтобы не дать ему затеряться среди импорта и повысить лояльность потребителей к национальному продукту, - подчеркнула замдиректора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Ирина Федина. - Уже сегодня мы наблюдаем, как растет интерес к российским винам: они заняли уверенную позицию на внутреннем рынке и продолжают завоевывать доверие покупателей. «Дни российских вин» — это еще один важный этап в этом процессе.

Организаторы акции хотят показать российским потребителям, что отечественные вина ничуть не уступают, а по некоторым позициям даже превосходят импортную продукцию. Фото: Роскачество

Еще одна важная миссия акции – показать российским потребителям, что отечественные вина ничуть не уступают, а по некоторым позициям даже превосходят импортную продукцию.

- В этом году Роскачество провело исследование импортного вина: мы опубликовали данные по качеству более 120 самых продаваемых позиций из 13 стран с целью проверить на практике устойчивый потребительский миф о том, что «импортные вина заведомо лучше российских», - рассказал заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов. - Теперь можно уверенно сделать вывод, что российская винодельческая продукция ничуть не уступает импортной, а зачастую и существенно привлекательней по своей цене.