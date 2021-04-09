Владимир Путин и Валентина Терешкова встретят День космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина

День космонавтики Владимир Путин встретит в городе Энгельсе Саратовской области. Фото: REUTERS

В понедельник, 12 апреля, в день 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос, Владимир Путин полетит в Энгельс, что в Саратовской области, а затем отправится на место приземления первого в мире космонавта. (Напомню - Юрий Алексеевич приземлился в 26 километрах от этого города, недалеко от села Смеловка.)

Об этом в пятницу, 9 апреля, журналистам рассказал на пресс-брифинге Дмитрий Песков.

- Там, на этом месте, такой скромный музейно-парковый комплекс, - пояснил пресс-секретарь. - Также Путин проведет отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России.

Разговор пройдет в режиме видеоконференции.

В целом, как пояснил Песков, "день будет посвящен, конечно же, космосу».

Как стало известно «Комсомольской правде» из надежных источников, вместе с президентом в этот день будет находиться и знаменитая Чайка - первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

И - ещё надо обязательно отметить: это первая поездка Владимира Путина по России за многие месяцы пандемии.