Умер Филипп, муж Елизаветы II

В возрасте 99 лет из жизни ушел принц Филипп, муж Елизаветы II.

«С глубокой скорбью Ее Величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Как уточняется, принц Филипп умер скончался утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке.

«Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его потерю», - говорится в сообщении, где указывается, что дальнейшие объявления «будут сделаны в свое время».

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, всего лишь два месяца не дожил до 100 лет, с Елизаветой он был в браке 73 года. У королевской семьи четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, который родился в 1948 году, принцесса Анна родилась в 1950 году, принц Эндрю, герцог Йоркский родился 1960 году и принц Эдвард, граф Уэссекский родился 1964 году.