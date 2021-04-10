Что ждет Россию в битве экономик: Перегоним Германию, но пропустим вперед Индонезию

Рассказываем, сбываются ли международные экономические прогнозы для России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 лет назад в мире появилась новая аббревиатура – БРИК, объединяющая Бразилию, Россию, Индию, Китай. Чуть позже сюда же включили и ЮАР. Придумал БРИК главный аналитик банка Goldman Sachs Джим О’Нил для обозначения четырех стран с самым большим на тот момент потенциалом экономического роста.

А в 2004 появился многостраничный прогноз развития крупнейших мировых экономик от нью-йоркского банка Divine Capital Markets. Согласно исследованию, Россия сумеет войти в пятерку мировых лидеров, но только к 2041 году.

«Комсомолка» решила проверить, как сбываются прогнозы.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

Российскую экономику принято поругивать. Мол, цены растут, а доходы у народа не особо. Да и вообще, случись что с ценами на нефть, чуть ли не на охоту и собирательство придется переходить. Но способна она и приятные сюрпризы преподносить.

Так, по данным МВФ и Всемирного банка, Россия по объему экономики (по паритету покупательной способности) стала 6-й в мире уже в 2019 году.

- Я к этому скептически отношусь, - высказал «КП» свое, как он подчеркнул, сугубо субъективное мнение о долгосрочных экономических предсказаниях научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг. - В спорте такое, может, и уместно, а в экономике серьезного значения придавать этому не надо.

Действительно, когда экономисты выражали «сдержанный оптимизм» в отношении экономики России, некоторые западные политики упражнялись в ее уничижительных характеристиках: «разорвана в клочья», «страна-бензоколонка». Но цифра - штука упрямая, ее под себя не продавишь, и даже аналитики конгресса США вынуждены были в своем докладе о России в конце прошлого года зафиксировать: шестая экономика мира по ППС.

- То, что мы сейчас оказались среди шести крупнейших экономик мира, в значительной степени объясняется бурным ростом в середине и второй половине 2000-х годов. До мирового финансового кризиса 2008-2009 темпы ее ежегодного роста были 7-8%, - говорит директор Института стратегического анализа, партнер компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. - Именно этим годам мы обязаны значительным продвижением вверх, потому что в последнее время темпы роста, мягко говоря, невысокие. Тогда были хорошие решения институционального характера, в налоговой политике. Но надо честно признать, что роль своеобразной «катапульты» сыграли взлетевшие под полтораста долларов за баррель цены на нефть. Значительный приток валюты обеспечил нам финансовую основу для быстрого роста.

Президент Владимир Путин принимает участие в 12-й сессии БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЕРЕЖИТЬ ПАНДЕМИЮ

Удастся ли России сохранить свои позиции в мировой экономической табели о рангах? Ведь место в ней проецируется и на политический вес государства, его влияние в международных делах. Сейчас мы шестые с ВВП в 4,23 триллиона долларов США. Впереди нас - Германия с 4,74 триллиона. Разрыв, вроде, и небольшой, так не замахнуться ли нам…

- Германию мы, может, и обойдем, - обнадеживает Николаев. - Но если посмотреть на темпы роста экономики Индонезии, то может получиться такая «рокировочка»: она поднимется на пятое место, а мы останемся на шестом. В прошлогоднем Указе президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» поставлена задача обеспечить темпы роста российской экономики выше среднемировых. Если посмотреть на экономические показатели трудного для всех 2020 года, то при падении мировой экономики примерно на 4% мы с минус 3% выглядим не так плохо. То есть в прошлом году мы даже укрепили свою позицию среди мировых экономик.

Основные риски нас ждут, полагает эксперт, в период постковидного восстановления. Несмотря на все заклинания, российская экономика остается очень зависима от экспорта нефти и газа, курс рубля чуть ли не веревками привязан к котировкам черного золота. А человечество, пережив пандемию, как полагают многие эксперты, уже не будет так бездумно жечь топливо в двигателях машин и самолетов. Не зря же Джо Байден сделал зеленую экономику одним из главных пунктов своей программы. И тут есть риск, что главный российский товар окажется никому не нужен.

2011 год - год вступления России в БРИКС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БРИКС БРОСАЕТ ВЫЗОВ «БОЛЬШОЙ СЕМЕРКЕ»

В недавней статье, посвященной двадцатилетию своей «придумки», Джим О’Нил написал: «сохраняется вероятность, что группа БРИКС экономически станет такой же большой, как «Большая семерка», при жизни следующего поколения».

- Сейчас, даже если считать по текущим курсам валют, а не по паритету покупательной способности, совокупный ВВП стран БРИКС фактически сравнялся с ВВП США, - объясняет первый заместитель директора Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Михаил Головнин. - И этот паритет сохраняется уже несколько лет. Но даже не это главное, а то, что в рамках БРИКС есть перспективные проекты, реализуемые совместно: новый банк развития, пул валютных резервов. Это не просто механическое объединение стран. Есть много тем, которые реально обсуждаются, и проектов, которые успешно реализуются.

Еще раз послушаем Джима О’Нила. Он напомнил главный аргумент своей статьи, 20 лет назад предложившей известную сегодня всему миру аббревиатуру: вероятный рост доли экономики стран БРИК в мировом ВВП будет иметь важные последствия для системы глобального управления. Проще говоря, если Индия и Южная Африка «богаче» Франции и Италии, почему же именно европейцы заседают в «Большой семерке», Международном валютном фонде и прочих уважаемых организациях на постоянной основе? Не логичней ли дать старушке Европе одно место на всех, а освободившиеся кресла предложить новым мировым лидерам?

Что касается нас, то та же G-7 Россию уже не особо привлекает. По крайней мере, в таком духе в прошлом году высказался Кремль, когда Дональд Трамп предлагал вернуть нас туда.

Но в остальном мысли Джима О’Нила о том, что пришло время реформировать глобальное управление, стали еще более актуальными. Только ясно, что место для «новых экономических держав» никто без боя не сдаст.

20 лет назад в мире появилась новая аббревиатура – БРИК, объединяющая Бразилию, Россию, Индию, Китай. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПРАВКА «КП»

В 2006 году по инициативе России БРИК из умозрительного построения аналитиков стало неформальным межгосударственным объединением, к которому в 2011 году присоединилась ЮАР. На пять стран, входящих в объединение, приходится около 43% населения, а также примерно 30% территории планеты. Совокупный ВВП этих стран по паритету покупательной способности превышает треть мирового ВВП.

НАГЛЯДНО

У кого в мире самая мощная экономика

2003

1. США

2. Япония

3. Германия

4. Англия

5. Франция

2023

1. США

2. Китай

3. Япония

4. Индия

5. Германия

2041

1. Китай

2. США

3. Индия

4. Япония

5. Россия

По прогнозу Divine Capital Markets.

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