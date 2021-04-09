Откуда на форме военного атташе США нашивка «Украина или смерть»

Военный атташе США в Украине Бриттани Стюарт общается с офицерами ВСУ. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation @Facebook

Военный атташе США в Украине Бриттани Стюарт проинспектировала позиции ВСУ в Донбассе в форме с нашивкой «Украина либо смерть». Эти слова — девиз бригады имени «Черных запорожцев» (той самой в/ч, которую и посетила делегация), а на самой эмблеме — щит с черепом. Бригада названа в честь полка армии Украинской народной республики, которая в 1918 году воевала сначала с красной армией, а потом и с белогвардейцами.

Стоит сказать, что форма-то у миссис Стюарт была своя, а приехала в Донбасс она без знаков отличия. Они появились чуть позже. И то ли товарищ полковник расслабилась и решила дать волю убеждениям, то ли ради приличия приклеила к кителю шеврон. На некоторых кадрах нашивка нее на плече есть, на других – нет.

Чтобы сразу отмести инсинуации по поводу того, что «это русские хакеры прифотошопили», отметим, что фотографии выложены в официальном Фейсбук-аккаунте операции объединённых сил в Донбассе.

Но шеврон на форме миссис Стюарт — цветочки. До своих украинских коллег им ещё далеко. Над позициями ВСУ в пригороде Донецка развевается самый что ни на есть флаг третьего рейха (видео выложено в телеграмм-канале Неофициальный Безсонов). Как раз на эти позиции и приезжал Владимир Зеленский.

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