Какой антисептик выбрать: что должно быть в составе и где покупать

«Комсомолка» выясняет, как нам выбрать хороший кожный антисептик для рук. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чего только не встретишь на наших прилавках. Тут и средства, которые убивают 99,9% бактерий, и те, что от вируса защищают, а есть и смесь эфирных масел, отрекомендованная производителем как защита от агрессии и энергетического вампира. Вместе с научным сотрудником института Дезинфектологии Роспотребнадзора Еленой Матвеевой «Комсомолка» выясняет, как нам выбрать хороший кожный антисептик для рук, чтобы в пандемию на них ни один вирус не осел, но и кожа при этом не пострадала.

Правило №1: проверяем государственную регистрацию

Все кожные антисептики у нас в стране обязательно проходят государственную регистрацию, которая оформляется по результатам исследований в институте Дезинфектологии.

Ученые тестируют каждое средство, претендующие на защиту наших рук, по двум критериям: эффективности и безопасности. Если экспертиза пройдена успешно, то по ее результатам оформляется свидетельство о государственной регистрации, которое выдается производителю продукта Роспотребнадзором.

Согласно ГОСТу на упаковке кожного антисептика должен быть номер свидетельства о государственной регистрации, помимо этого, на средстве должно быть написано, для чего оно предназначено и как именно его нужно применять. Работает ли оно против вирусов и бактерий, например, то есть, обладает ли так называемым широким антимикробным действием. Формулировка, например, может быть такой: «применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции». Это значит, средство как раз то, что нам нужно в период пандемии. А вот если в инструкции фигурируют только бактерии, то санитайзер для борьбы с вирусом не подойдет.

Номер свидетельства о государственной регистрации можно проверить в едином реестре на сайте Роспотребнадзора, там по регистрационному номеру вы вычислите, что это на самом деле такое.

В состав кожного антисептика могут входить и смягчающие и увлажняющие кожу компоненты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правило №2: если написано «убивает вирус SARS-CoV-2», то это рекламный трюк

Вирус SARS-CoV-2 вряд ли будет фигурировать в инструкции по применению. Если производители пишут, что средство направлено на профилактику именно коронавируса, то это, скорее всего, рекламный ход. А если нет, то тогда у производителя должно быть подтверждение эффективности относительно коронавируса, выданное в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Нет таких данных? Значит – уловка для повышения продаж. Обязательно внимательно прочтите инструкцию по применению, там вы найдете расширенный перечень микроорганизмов, против которых работает антисептик.

Правило №3: что должно быть в составе

В составе кожного антисептика могут быть разные химические вещества. Например, четвертичные аммониевые соединения, производные гуанидинов, хлоргексидин, различные спирты.

ВАЖНО! Для профилактики коронавирусной инфекции стоит использовать спиртосодержащие кожные антисептики. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового спирта – не менее 60%.

Возможна и смесь спиртов. В этом случае концентрация должна быть не менее 60 %, и следует обращать внимание, чтобы эта концентрация была «по массе». Например, на этикетках аэрозольных средствах могут написать содержание спирта «по объему». В таком случае нужно внимательно посмотреть инструкцию, чтобы понять, какое содержание спирта в средстве «по массе». Оно может оказаться значительно ниже, чем цифры, представленные «по объему», а это сделает антисептик менее эффективным.

Кроме того, в состав кожного антисептика могут входить и смягчающие и увлажняющие кожу компоненты. Часто с этой целью используют глицерин.

Чтобы эффективно защитить себя от вируса, нам нужно знать, какое количество антисептика наносить на руки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правило №4: применяем по расписанию

Чтобы эффективно защитить себя от вируса, нам нужно знать, какое количество антисептика наносить на руки, сколько по времени стоит выждать, чтобы он сработал, а об этом должно быть написано в инструкции.

Помните, что если вы работаете в основном из дома и не часто выходите на улицу, нет необходимости в постоянной обработке рук, тем более спиртовыми средствами. А вот в случае, если вы работаете с наличными деньгами, звоните по общественными телефонам, пользуетесь на работе общим компьютером, ездите в метро, на автобусах и маршрутках, то желательно обрабатывать руки регулярно. Особенно, если вы соприкоснулись с поверхностью, которая явно не блещет чистотой.

Правило №5: чего в кожном антисептике быть не должно

В санитайзере не должно быть никаких агрессивных кислот и альдегидных соединений, то есть веществ, оканчивающихся на –альдегид.

Обращайте внимание и на четвертичные аммониевые соединения (сокращенно ЧАС). Они допустимы, но в определенной концентрации. Если ее превысить, то возможно раздражение кожи, поэтому важно проверить, получил ли препарат с ЧАС регистрационный номер в Роспотребнадзоре.

Правило №6: антисептик лучше покупать в аптеке

В аптечных пунктах, принимая для продажи лекарства и другие продукты, внимательно отслеживают их сертификацию, а это может стать для покупателя определенным гарантом подлинности. Шанс встретить в аптечном пункте подделку или опасное средство минимален.

НА ЗАМЕТКУ

Все, что обозначено как косметическое средство, – это все-таки косметика. Определенный антисептический эффект она может иметь, но, если не зарегистрирована как антисептик, то и рассчитывать, что защитит от вирусов и бактерий, не стоит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Попова: Третьей волны «короны» у нас не будет. Если мы ее не допустим - вместе с вами

Главный государственный санитарный врач России, руководитель «Роспотребнадзора» - в эфире Радио «Комсомольская Правда» (подробности)