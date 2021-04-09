Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной: "Сын Бари Алибасова делает все, чтобы поссорить его с супругой"

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник через «Комсомолку» обратился к музыканту с просьбой опомниться и приехать обратно домой, к любящей и любимой женщине.

Шоумен Бари Алибасов по-прежнему (начиная со скандального отравления «Кротом») не теряет ведущих позиций в рейтинге популярности. За его частной жизнью, превращенной в развлекательный сериал в режиме "нон-стоп", с неугасаемым интересом следят неравнодушные. Но больше всех за его судьбу переживает Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина, недавно через суд вернувшая свой статус законной супруги продюсера.

…Недавно бессменный продюсер группы «На-на» перенес операцию на ноге, и на реабилитацию его увез к себе в Калининград сын Бари-младший. Более того, поселили шоумена вместе с его бывшей женой, матерью Бари-младшего Еленой Уронич. Со слов его адвоката Александра Бенхина, у них теперь полная семейная идиллия. Но представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной не верит в эти сведения.

- Мать Бари-младшего, как неоднократно сообщалось, была пациенткой психиатрических лечебниц. И она, и сам Бари Каримович в силу своей возрастной податливости находятся под влиянием Алибасова-младшего, - сказала «КП» адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник. - Начнем с того, что у Бари Каримовича есть законная супруга Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина, с которой у него хорошие отношения. Отношения с той женщиной довольно сложные, как я поняла. И попытка ее представить в роли соперницы Лидии Николаевны выглядит странно.

Продюсер Бари алибасов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Состояние Бари Каримовича далеко от идеального. И Лидию Николаевну сейчас больше всего волнует здоровье мужа. Человека возрастного из его единственного жилья сорвали и увезли в Калининград, где у него ни знакомых, ни врачей, ни друзей, ни собственности. Отношения с мамой Алибасова-младшего очень непростые. А Бари-младший просто не скрывая говорит, дескать, меня интересуют деньги, ничего иное. Поэтому единственный человек, которого по настоящему беспокоит состояние Бари Каримовича - это Лидия Николаевна. Она искренне переживает.

На данный момент мы заняли выжидательную позицию – бережем Лидию Николаевну. Она рвалась к мужу, которого увезли в Калининград. Она готова поехать за ним туда. Но мы пока ее, честно говоря, удержали, отговорили. Там холодно. У нее здоровье слабое. Эпидемия еще не прекратилась. Мы считаем, что ей надо поберечься. Мы найдем возможность узнать о его истинном состоянии. Супруга имеет право знать настоящее положение мужа. Но пока нет возможности полноценно это ее право реализовать. Потому что окружение Бари Алибасова его прячет от родной жены!

"Миллион за сюжет"

А ведь еще несколько месяцев назад сама Лидия Николаевна и инициировала развод с «блудным мужем».

- Да, в конце декабря прошлого года суд удовлетворил иск Лидии Николаевны о разводе с Бари Каримовичем. Дело в том, что Лидию Николаевну спровоцировали на развод. Показали видео, на котором продюсер целовался с девушкой, которая заявила, что ждет от него ребенка. Лидия Николаевна была очень обижена, решила разводиться, - объясняет ее представитель Вербицкая-Линник. - Однако после решения суда о разводе Бари Каримович помирился с ней и все объяснил. Он прямо сказал, что ему на телевидении заплатили миллион рублей за тот постановочный сюжет с «беременной помощницей». Дескать, ему надо деньги зарабатывать, все это шоу, а ты, Лидушка, не смотри! Он объяснил, что это были исключительно инсинуации, все это неправда. Она ему поверила. Беременная якобы от Алибасова девушка – оказалось, это фейк. Мало ли женщин беременных, которые вступают в сговор с людьми и говорят, что беременна от того или этого.

У меня была с Бари Каримовичем беседа еще до его отъезда в Калининград. Лидия Николаевна была у него. И она мне позвонила, мол, мы все решили, мы хотим быть вместе. Тогда они помирились. Я лично с ним общалась, и он говорил, что любит Лиду, хочет быть с ней.

И мы на решение о расторжении брака, которое состоялось по нашему же заявлению, сами подали жалобу. Было назначено апелляционное рассмотрение. И мы отказались от иска. Так что решение о разводе было отменено. И сегодня Бари Каримович и Лидия Николаевна в законном браке.

- А на апелляцию сам Алибасов приходил?

- Нет. С его стороны было несколько адвокатов. Последний - Александр Бенхин очень разумный, профессиональный, я к нему хорошо отношусь. Я ему сказала, что, слушайте, если сын Бари–младший, боится, что мы на какое-то имущество будем претендовать, то Лидия Николаевна точно не хочет этого и готова дать любое подтверждение. Он сказал, что все нормально. В общем, понимание мы тогда достигли. Но у них время от времени меняется позиция, как-то нестабильно.

Бари-младший, знаю, выказывал недовольство, что его отец и Лидия Николаевна остались в браке. При живом папе он уже делит наследство и распоряжается его долями. Даже рассказывает, куда он что отдаст. Это очень странно, потому что его отец еще живой. Но, видимо, в их семье так принято. О наследстве он всюду кричит. И его проконсультировали на счет того, что Лидия Николаевна как жена к имуществу Алибасова имеет по любому отношение, является обязательным наследником. То есть, она получит свою долю, даже если есть завещание не в ее пользу.

Поэтому окружение Бари Каримовича думает, как их развести.

Они его увезли. И недавно показали видеоролик, в котором продюсер предлагает Лидии Николаевне развестись, чтобы остаться в дружественных отношениях. Явно его уговорили такое сказать, мы относимся к этому критически. Понятно, что им манипулируют те, кто рядом.

Если Алибасов лично скажет ей без присутствия церберов, что, Лида, давай разведемся, я уверена, она не будет возражать. Потому что это не в ее уровне и статусе.

Но его прячут от нее. Почему? Не потому ли что задачей его окружения является поссорить их, разлучить?

А вообще Бари-младший рассуждает о наследстве (даже в присутствии отца), что вот после смерти папы я отдам что-то на благотворительность. Но это все чистой воды попытка казаться лучше, чем он есть на самом деле. Никакой благотворительностью и близко не пахнет. Семья работает только в одном направлении – любое имущество себе. И пытается обвинить Лидию Николаевну в корысти после того, что сами «отличились» – умыкнули ее квартиру в Новой Москве, и мы с огромным трудом вернули ее через суд. Причем, та сторона еще и апелляционную жалобу на решение суда о возврате квартиры подавала. При этом Алибасов-старший говорил мне, что ничего о жалобах не знает и подобных поручений не давал. По любому они проиграли нам все суды подчистую. Сейчас же его окружение сидит и думает, как же его поскорее развести с Лидией Николаевной.

- Сам Алибасов-старший ходит вместе с сыном на ток-шоу и иронично ко всему относится…

- Мы должны понимать, что за последний год состояние здоровья Алибасова-старшего очень сильно ухудшилось и это видно невооружённым глазом. Мы понимаем, что там развилась зависимость алкогольная (он и лечиться пытался), признаки возрастные налицо. И воли у него противостоять такому агрессивному, жесткому поведению сына нет. Он, по сути, видимо, сейчас является средством для зарабатывания денег. Не более. К сожалению. Потому что все его так называемые роли на ток-шоу показывают его в неприглядном свете.

С другой стороны, видимо, он понимает, что деньги надо зарабатывать. С гастролями из-за пандемии сложно. Но то, что они зарабатывают таким путем, печально. Все-таки он всегда был продюсером первой величины и позволять, чтобы его так шельмовали - мне кажется, это плохо сказывается на репутации.

- А Алибасов реально лечился от алкогольной зависимости?

- Наверное. Доподлинно мы не знаем. Да и сейчас, хоть они и говорят, что он в Калининграде, но он может быть где угодно.

Та сторона показывает некие видеоролики с Алибасовым-старшим, смонтированные. Все это выглядит каким-то абсурдом. Они подогревают интерес к Бари-старшему. Определить, где там правда, где ложь, сложно. Окружение Бари Каримовича во главе с его сыном превратилась в этакую фабрику по производству фейковых новостей. И уже их новостям все меньше веры. А Лидия Николаевна продолжает искренне переживать за своего такого даже немножко бедолажного мужа.

В силу возраста им легко манипулировать, и им, и ею. Манипулировать их чувствами с помощью каких-то инфовбросов. Их легко разлучить. Его легко увезти, сказав, мол, давай, мы на гастроли поехали, нам надо деньги зарабатывать.

Будь они (Лидия Николаевна и Бари Каримович) чуть помладше, близко бы не было таких инсинуаций. Сейчас они, к сожалению, зависимы.

Но мы поняли, что, во-первых, Лидия Николаевна, оставаясь женой, может как-то контролировать, получать информацию о своем муже, имеет право участвовать в решении вопроса о его госпитализации. Она, по крайней мере, не допустит, чтобы его сдали куда-то, извините, в Дом престарелых. А ведь все возможно. Отношение в семье Алибасова очень сложные. Приходила информация, что сын и бьет отца. И может быть все что угодно. Они являются производителями такого количества информационного шума и грязи, что мы не удивляемся уже ничему.

То, что они говорят – это надо все проверять. Огромное количество сведений, которые они сообщили, не получили подтверждения.

Находясь в руках окружения, он может быть где угодно и в каком угодно состоянии. Дай бог, чтобы живой!

- То есть, вы беспокоитесь за будущее Алибасова?

- Да. Единственная надежда, что пока он в браке с Лидией Николаевной, они (его окружение) хотя бы будут за ним минимальный уход осуществлять и кормить, потому что очень боятся, что если он умрет прямо сейчас, то Лидия Николаевна вступит в наследство. Придется делиться. Этот страх у них есть. Они это не скрывают, об этом говорят. И это сейчас их главная мотивация поддерживать жизнь Алибасова. Это ужасно.

Таким образом, можем говорить, что брак с высокой долей вероятности сохраняет ему жизнь.

«Оставьте нас в покое»

- Лидия Николаевна готова немедленно с мужем встретиться, она хочет и ждет общения с ним. Пока мы выжидаем и открыто заявляем, что Лидия Николаевна ждет возможности лично встретиться, переговорить с мужем. В том числе и в отношении судьбы этого брака, - говорит Вербицкая-Линник. -

Если он согласен, она приглашает его жить к себе вместе. В московской квартире на Бобкова прописана дочь Лидии Николаевны Ольга, которую он недолюбливает. Но у Лидии Николаевна есть квартира в Новой Москве, которую мы ей вернули. Так что она готова жить в ней с мужем там. С радостью.

- А почему Алибасова вывезли именно в Калининград?

- В Калининграде живет Бари-младший. И он отца просто вывез и спрятал. Хотя отпрыск часто живет и в Москве. Когда у человека нет определенного рода деятельности и нет работы, он может обитать везде. Обычно человека держит работа. Не имея постоянных стабильных доходов, профессии Бари-младший, конечно, очень мотивирован на деньги. И наследство для него, вероятно, является единственным ожидаемым серьезным доходом. И, конечно, ему выгодно чтобы Бари-старший поссорился с Лидией Николаевой.

- А зачем тогда его прятать? Ссорить можно и здесь.

- А потому что когда они вместе, и Алибасов мне об этом сам сказал, – им хорошо. Их самая большая мечта, чтобы их оставили в покое, дали им быть вместе. Ранее я говорила с Бари Каримовичем без его окружения, и он откровенно сказал: «Дайте все нам покоя». А ему не дают… Спокойная, размеренная жизнь вместе – лучшее, что можно им пожелать.