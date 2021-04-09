Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной: "Сын Бари Алибасова делает все, чтобы поссорить его с супругой"

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник через «Комсомолку» обратился к музыканту с просьбой опомниться и приехать обратно домой, к любящей и любимой женщине.
Шоумен Бари Алибасов по-прежнему (начиная со скандального отравления «Кротом») не теряет ведущих позиций в рейтинге популярности. За его частной жизнью, превращенной в развлекательный сериал в режиме "нон-стоп", с неугасаемым интересом следят неравнодушные. Но больше всех за его судьбу переживает Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина, недавно через суд вернувшая свой статус законной супруги продюсера.
…Недавно бессменный продюсер группы «На-на» перенес операцию на ноге, и на реабилитацию его увез к себе в Калининград сын Бари-младший. Более того, поселили шоумена вместе с его бывшей женой, матерью Бари-младшего Еленой Уронич. Со слов его адвоката Александра Бенхина, у них теперь полная семейная идиллия. Но представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной не верит в эти сведения.
- Мать Бари-младшего, как неоднократно сообщалось, была пациенткой психиатрических лечебниц. И она, и сам Бари Каримович в силу своей возрастной податливости находятся под влиянием Алибасова-младшего, - сказала «КП» адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник. - Начнем с того, что у Бари Каримовича есть законная супруга Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина, с которой у него хорошие отношения. Отношения с той женщиной довольно сложные, как я поняла. И попытка ее представить в роли соперницы Лидии Николаевны выглядит странно.
Продюсер Бари алибасов
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Состояние Бари Каримовича далеко от идеального. И Лидию Николаевну сейчас больше всего волнует здоровье мужа. Человека возрастного из его единственного жилья сорвали и увезли в Калининград, где у него ни знакомых, ни врачей, ни друзей, ни собственности. Отношения с мамой Алибасова-младшего очень непростые. А Бари-младший просто не скрывая говорит, дескать, меня интересуют деньги, ничего иное. Поэтому единственный человек, которого по настоящему беспокоит состояние Бари Каримовича - это Лидия Николаевна. Она искренне переживает.
На данный момент мы заняли выжидательную позицию – бережем Лидию Николаевну. Она рвалась к мужу, которого увезли в Калининград. Она готова поехать за ним туда. Но мы пока ее, честно говоря, удержали, отговорили. Там холодно. У нее здоровье слабое. Эпидемия еще не прекратилась. Мы считаем, что ей надо поберечься. Мы найдем возможность узнать о его истинном состоянии. Супруга имеет право знать настоящее положение мужа. Но пока нет возможности полноценно это ее право реализовать. Потому что окружение Бари Алибасова его прячет от родной жены!
А ведь еще несколько месяцев назад сама Лидия Николаевна и инициировала развод с «блудным мужем».
- Да, в конце декабря прошлого года суд удовлетворил иск Лидии Николаевны о разводе с Бари Каримовичем. Дело в том, что Лидию Николаевну спровоцировали на развод. Показали видео, на котором продюсер целовался с девушкой, которая заявила, что ждет от него ребенка. Лидия Николаевна была очень обижена, решила разводиться, - объясняет ее представитель Вербицкая-Линник. - Однако после решения суда о разводе Бари Каримович помирился с ней и все объяснил. Он прямо сказал, что ему на телевидении заплатили миллион рублей за тот постановочный сюжет с «беременной помощницей». Дескать, ему надо деньги зарабатывать, все это шоу, а ты, Лидушка, не смотри! Он объяснил, что это были исключительно инсинуации, все это неправда. Она ему поверила. Беременная якобы от Алибасова девушка – оказалось, это фейк. Мало ли женщин беременных, которые вступают в сговор с людьми и говорят, что беременна от того или этого.
У меня была с Бари Каримовичем беседа еще до его отъезда в Калининград. Лидия Николаевна была у него. И она мне позвонила, мол, мы все решили, мы хотим быть вместе. Тогда они помирились. Я лично с ним общалась, и он говорил, что любит Лиду, хочет быть с ней.
И мы на решение о расторжении брака, которое состоялось по нашему же заявлению, сами подали жалобу. Было назначено апелляционное рассмотрение. И мы отказались от иска. Так что решение о разводе было отменено. И сегодня Бари Каримович и Лидия Николаевна в законном браке.
- А на апелляцию сам Алибасов приходил?
- Нет. С его стороны было несколько адвокатов. Последний - Александр Бенхин очень разумный, профессиональный, я к нему хорошо отношусь. Я ему сказала, что, слушайте, если сын Бари–младший, боится, что мы на какое-то имущество будем претендовать, то Лидия Николаевна точно не хочет этого и готова дать любое подтверждение. Он сказал, что все нормально. В общем, понимание мы тогда достигли. Но у них время от времени меняется позиция, как-то нестабильно.
Бари-младший, знаю, выказывал недовольство, что его отец и Лидия Николаевна остались в браке. При живом папе он уже делит наследство и распоряжается его долями. Даже рассказывает, куда он что отдаст. Это очень странно, потому что его отец еще живой. Но, видимо, в их семье так принято. О наследстве он всюду кричит. И его проконсультировали на счет того, что Лидия Николаевна как жена к имуществу Алибасова имеет по любому отношение, является обязательным наследником. То есть, она получит свою долю, даже если есть завещание не в ее пользу.
Поэтому окружение Бари Каримовича думает, как их развести.
Они его увезли. И недавно показали видеоролик, в котором продюсер предлагает Лидии Николаевне развестись, чтобы остаться в дружественных отношениях. Явно его уговорили такое сказать, мы относимся к этому критически. Понятно, что им манипулируют те, кто рядом.
Если Алибасов лично скажет ей без присутствия церберов, что, Лида, давай разведемся, я уверена, она не будет возражать. Потому что это не в ее уровне и статусе.
Но его прячут от нее. Почему? Не потому ли что задачей его окружения является поссорить их, разлучить?
А вообще Бари-младший рассуждает о наследстве (даже в присутствии отца), что вот после смерти папы я отдам что-то на благотворительность. Но это все чистой воды попытка казаться лучше, чем он есть на самом деле. Никакой благотворительностью и близко не пахнет. Семья работает только в одном направлении – любое имущество себе. И пытается обвинить Лидию Николаевну в корысти после того, что сами «отличились» – умыкнули ее квартиру в Новой Москве, и мы с огромным трудом вернули ее через суд. Причем, та сторона еще и апелляционную жалобу на решение суда о возврате квартиры подавала. При этом Алибасов-старший говорил мне, что ничего о жалобах не знает и подобных поручений не давал. По любому они проиграли нам все суды подчистую. Сейчас же его окружение сидит и думает, как же его поскорее развести с Лидией Николаевной.
- Сам Алибасов-старший ходит вместе с сыном на ток-шоу и иронично ко всему относится…
- Мы должны понимать, что за последний год состояние здоровья Алибасова-старшего очень сильно ухудшилось и это видно невооружённым глазом. Мы понимаем, что там развилась зависимость алкогольная (он и лечиться пытался), признаки возрастные налицо. И воли у него противостоять такому агрессивному, жесткому поведению сына нет. Он, по сути, видимо, сейчас является средством для зарабатывания денег. Не более. К сожалению. Потому что все его так называемые роли на ток-шоу показывают его в неприглядном свете.
С другой стороны, видимо, он понимает, что деньги надо зарабатывать. С гастролями из-за пандемии сложно. Но то, что они зарабатывают таким путем, печально. Все-таки он всегда был продюсером первой величины и позволять, чтобы его так шельмовали - мне кажется, это плохо сказывается на репутации.
- А Алибасов реально лечился от алкогольной зависимости?
- Наверное. Доподлинно мы не знаем. Да и сейчас, хоть они и говорят, что он в Калининграде, но он может быть где угодно.
Та сторона показывает некие видеоролики с Алибасовым-старшим, смонтированные. Все это выглядит каким-то абсурдом. Они подогревают интерес к Бари-старшему. Определить, где там правда, где ложь, сложно. Окружение Бари Каримовича во главе с его сыном превратилась в этакую фабрику по производству фейковых новостей. И уже их новостям все меньше веры. А Лидия Николаевна продолжает искренне переживать за своего такого даже немножко бедолажного мужа.
В силу возраста им легко манипулировать, и им, и ею. Манипулировать их чувствами с помощью каких-то инфовбросов. Их легко разлучить. Его легко увезти, сказав, мол, давай, мы на гастроли поехали, нам надо деньги зарабатывать.
Будь они (Лидия Николаевна и Бари Каримович) чуть помладше, близко бы не было таких инсинуаций. Сейчас они, к сожалению, зависимы.
Но мы поняли, что, во-первых, Лидия Николаевна, оставаясь женой, может как-то контролировать, получать информацию о своем муже, имеет право участвовать в решении вопроса о его госпитализации. Она, по крайней мере, не допустит, чтобы его сдали куда-то, извините, в Дом престарелых. А ведь все возможно. Отношение в семье Алибасова очень сложные. Приходила информация, что сын и бьет отца. И может быть все что угодно. Они являются производителями такого количества информационного шума и грязи, что мы не удивляемся уже ничему.
То, что они говорят – это надо все проверять. Огромное количество сведений, которые они сообщили, не получили подтверждения.
Находясь в руках окружения, он может быть где угодно и в каком угодно состоянии. Дай бог, чтобы живой!
- То есть, вы беспокоитесь за будущее Алибасова?
- Да. Единственная надежда, что пока он в браке с Лидией Николаевной, они (его окружение) хотя бы будут за ним минимальный уход осуществлять и кормить, потому что очень боятся, что если он умрет прямо сейчас, то Лидия Николаевна вступит в наследство. Придется делиться. Этот страх у них есть. Они это не скрывают, об этом говорят. И это сейчас их главная мотивация поддерживать жизнь Алибасова. Это ужасно.
Таким образом, можем говорить, что брак с высокой долей вероятности сохраняет ему жизнь.
- Лидия Николаевна готова немедленно с мужем встретиться, она хочет и ждет общения с ним. Пока мы выжидаем и открыто заявляем, что Лидия Николаевна ждет возможности лично встретиться, переговорить с мужем. В том числе и в отношении судьбы этого брака, - говорит Вербицкая-Линник. -
Если он согласен, она приглашает его жить к себе вместе. В московской квартире на Бобкова прописана дочь Лидии Николаевны Ольга, которую он недолюбливает. Но у Лидии Николаевна есть квартира в Новой Москве, которую мы ей вернули. Так что она готова жить в ней с мужем там. С радостью.
- А почему Алибасова вывезли именно в Калининград?
- В Калининграде живет Бари-младший. И он отца просто вывез и спрятал. Хотя отпрыск часто живет и в Москве. Когда у человека нет определенного рода деятельности и нет работы, он может обитать везде. Обычно человека держит работа. Не имея постоянных стабильных доходов, профессии Бари-младший, конечно, очень мотивирован на деньги. И наследство для него, вероятно, является единственным ожидаемым серьезным доходом. И, конечно, ему выгодно чтобы Бари-старший поссорился с Лидией Николаевой.
- А зачем тогда его прятать? Ссорить можно и здесь.
- А потому что когда они вместе, и Алибасов мне об этом сам сказал, – им хорошо. Их самая большая мечта, чтобы их оставили в покое, дали им быть вместе. Ранее я говорила с Бари Каримовичем без его окружения, и он откровенно сказал: «Дайте все нам покоя». А ему не дают… Спокойная, размеренная жизнь вместе – лучшее, что можно им пожелать.