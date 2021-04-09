Цены на майонез могут вырасти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что ни день, то новые «приятные» новости: теперь пугают подорожанием майонеза. Его производители поставили торговые сети в известность о повышении отпускных цен на 10%.

И это не пустые страшилки. В редакции «КП» тоже есть копия письма, где один из крупных масло-жировых комбинатов объясняет торговым партнерам, почему без повышения цен уже никак. Масло подсолнечное в сравнении с 1 кварталом 2020 года подорожало на 137% (на 59% к 4 кварталу 2020 года), тропические масла и их фракции — на 52-87% к 1 кварталу 2020 года (на 20-44% - к 4 кварталу). Также выросли: стоимость упаковочных материалов, затраты на горюче-смазочные материалы, транспортные тарифы.

В Масложировом союзе России поясняют так. Розничные цены на подсолнечное масло правительство сдерживает, заключив соглашение с его производителями и сетевой торговлей. А оптовые цены на то же масло для пищевой промышленности никто не сдерживает — они растут. «Несчастные» 10% повышения цен и то лишь отчасти покрывают рост издержек.

В Минсельхозе про майонез уже тоже высказались. В ведомстве утверждают, что повышение цен на него вряд ли возможно — отрасль получит поддержку, которая позволит сохранить рентабельность. О чем речь? На этой неделе уже было объявлено, что для производителей сахара и подсолнечного масла — чтоб они не повышали цены - будет выделено 9 млрд рублей. Кроме того, с 1 июля будет повышена экспортная пошлина на подсолнечник, а с 1 сентября — по-иному рассчитываться пошлина на подсолнечное масло (чтобы меньше стимулов было его продавать за рубеж по более высоким, чем внутренние, мировым ценам).

-Меры поддержки от Минсельхоза совершенно не учитывают масштаб проблемы. К тому моменту, когда они дойдут до производителей, их издержки ещё вырастут, - прокомментировал для «КП» ситуацию доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов Сергей Черников. - Меры должны быть более масштабными, но при текущей кредитно-денежной политике запустить их невозможно. Неурожай административными мерами преодолеть нельзя. На мировых рынках цены растут, и производители в силу внутреннего регулирования цен имеют большое искушение свои убытки покрыть экспортом, за что их трудно винить. Но если правительство в дополнение к заморозке цен решит ещё и экспорт зажать - на рынке возникнет дефицит подсолнечного масла, потому что у производителей не будет стимула работать себе в убыток.

Есть у другая сторона вопроса. По данным Businesstat, в 2020 году продажи майонеза и майонезных соусов у нас снизились из-за пандемии и ограничений для общепита на 4,3%. В 2021 году ожидалось некоторое восстановление рынка.

-Россия — один из мировых лидеров по потреблению майонеза, у нас оно аномально высокое, - рассказывает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. - Такие у россиян привычки в питании, но они не от хорошей жизни, а от бедности. Знаменитые салатики с майонезиком — дешевый источник калорий, возможность почувствовать себя сытым и бодрым за минимум денег. Конечно, рост цен на майонез для таких семей, где его едят каждый день, может быть чувствительным.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Что за «тропические масла» упоминают производители?

В ставшем достоянием прессы письме производителей майонеза, помимо вздорожавшего подсолнечного масла, поминаются еще и «тропические масла и их фракции». А это что такое?

Смотрю состав популярных майонезов и майонезных соусов — вижу только подсолнечное масло.

-Непонятно, что там за «тропические ингредиенты», пальмового масла в майонезе быть не должно, - разводят руками специалисты.

-Вот производители и признали, что используют не только подсолнечное масло, но и некие его заменители, - говорит Дмитрий Янин. - С учетом нынешней ситуации они, конечно, будут искать альтернативы резкому удорожанию своей продукции. В том числе частично заменять подсолнечное масло «тропическими маслами» или чем-то еще и таким образом удешевлять свои соусы. Это тем актуальнее, что Роспотребнадзор сейчас занят в основном ковидом, проверки, связанные с правами потребителей и достоверностью информации о составе товара, сократились.