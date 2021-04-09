Мишустин потребовал сделать доступнее вакцинацию от коронавируса для россиян старше 60 лет

Михаил Мишустин во время совещания по вопросам производства и обращения вакцин от коронавирусной инфекции в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин потребовал исключить ситуации, когда человек записался в поликлинику на вакцинацию от коронавируса, но вакцины для него не оказалось. Об этом премьер сказал в пятницу на совещании с производителями вакцин.

Встреча проходила в очном формате. Все собравшиеся за исключением Мишустина были в масках.

- В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших. Нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж. Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса, - перечислил задачи Мишустин.

Премьер напомнил, что в России уже выпускаются в промышленных масштабах две вакцины от коронавируса, еще одна готовится к вводу в гражданский оборот. И в то время, как Европа приостанавливает применение одной из зарубежных вакцин, российская вакцина Спутник V завоевывает новые позиции в мире. Сейчас она зарегистрирована уже в 60 странах, отметил Мишустин.

Премьер напомнил, что в России открыты 5 тысяч медпунктов, где можно вакцинироваться бесплатно.

- Мы продолжаем наращивать темпы. Каждый день больше 15 тысяч человек записываются через сайт госуслуг на вакцинацию. Надо исключить ситуации, когда человек записался, а, придя в поликлинику, получил отказ, потому что нет вакцины, - сказал Мишустин.

Премьер потребовал от губернаторов реагировать на поступающие жалобы, при этом отметил, что в процентном соотношении количество жалоб снижается.

Мишустин также обратил внимание на проблемы вакцинации людей в возрасте 60+. Премьер напомнил, что именно они находятся в особой группе риски. Сейчас менее половины всех вакцинированных - это те, кому за 60.

Многие пенсионеры в силу возраста просто не могут самостоятельно добраться до пунктов вакцинации. Как отметил премьер, нужно сделать так, чтобы вакцинация стала для них доступной. По словам Мишустина, регионы должны действовать на свое усмотрение: либо организовать выезд врачей по месту жительства, чтобы маломобильные граждане и инвалиды могли получить прививку. Либо организовать для них транспортировку в поликлинику.

- Нельзя бросать пожилых людей, они крайне уязвимы перед инфекцией, - заявил Мишустин.

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