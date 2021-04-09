Принц Филипп и Елизавета II: История любви, которая стала легендой

Два месяца не дожил до своего векового юбилея супруг королевы Великобритании принц Филипп. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два месяца не дожил до своего векового юбилея супруг королевы Великобритании принц Филипп. В этом году он стал совсем слаб здоровьем, провел 28 дней в больнице, но, вроде бы, пошел на поправку. Сложно представить, какие эмоции испытывает сейчас Елизавета II, которая потеряла человека, бывшего рядом 74 года. Тем более, история их любви уникальна – особенно на фоне скандалов с более молодыми членами королевской семьи.

Принц Филипп и Елизавета в молодости. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елизавета II взошла на британский престол из-за любви. Ведь корону она получила, когда от нее отрекся ее дядя Дэвид. Он был старшим сыном короля Георга V и по всем законам взошел на престол под именем Эдуард VIII. Но правил он недолго: король выбрал личное счастье и решил жениться на Уоллис Симпсон. Она мало того, что американка, так еще и разведена. К такому британская монархия в 1936 году готова не была. Так что Эдуард VIII отрекся от престола, и он достался отцу Елизаветы, а потом и ей.

Филиппу же трон, скорее всего, никогда не грозил. Но королевских почестей он лишился еще в раннем детстве. Филипп – племянник короля Греции Константина I. Когда будущему супругу королевы было всего 2 года, его дядю свергли, а всей семье пришлось бежать.

Королевская пара с первенцем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жизнь Филиппа в изгнании была не сахар. Конечно, ребенок королевских кровей не голодал, а вел вполне соответствующую своей родословной жизнь. Но отношения в семье безнадежно испортились. Его родители перестали жить вместе. И если отец явно наслаждался статусом состоятельного холостяка благородного происхождения, то мать принца переживала развод очень тяжело. После очередного нервного срыва ее отправили в сумасшедший дом со страшным диагнозом «параноидальная шизофрения».

Филиппа отправили в Англию, к родственникам. И это решение навсегда изменит его жизнь.

Елизавета и Филипп с детьми. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нельзя сказать, что Елизавета и Филипп полюбили друг друга с первого взгляда. Да и сложно им было бы это сделать, ведь впервые они столкнулись в 1934-м, когда будущей королеве было 8, а ее будущему супругу 13. Их представили на свадьбе принцессы Греции, которую праздновали в Вестминстерском аббатстве. Да и 3 года спустя, на коронации отца Елизаветы Георга VI они лишь вежливо улыбались друг другу.

Все изменилось еще через 2 года. Тогда 13-летняя Елизавета вместе с отцом и всей семьей отправилась с официальным визитом в Дартмут, где расположен Королевский военно-морской колледж. Мероприятие для местного начальства важнейшее, так что, помимо всех прочих приготовлений, были заранее выбраны кадеты, которые должны будут сопровождать и развлекать принцесс. Но все карты спутала эпидемия паротита, накрывшая колледж. Вызубрившие свои роли ученики слегли в больницу, а в новую группу взяли 18-летнего Филиппа, который к тому моменту уже вырос в высокого красавца-блондина с голубыми глазами.

Несколько дней будущие супруги играли в теннис, гуляли по окрестностям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько дней будущие супруги играли в теннис, гуляли по окрестностям, и Филиппа даже дважды приглашали на борт лайнера «Виктория и Альберт», где расположилась королевская чета. Как вспоминают очевидцы, когда визит подошел к концу, и «Виктория и Альберт» отчалил от берега, именно Филипп дольше всех из кадетов сопровождал лайнер на простой весельной лодке.

После этих незабываемых дней между Елизаветой и Филиппом завязалась переписка. Когда он служил в британском флоте во время Второй Мировой, у нее на тумбочке уже без утайки стояло его фото.

Елизавета II взошла на британский престол из-за любви. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дело явно шло к свадьбе. Оставалось последнее препятствие – король. Отец Елизаветы не был уверен, что дочка сделала правильный выбор. Филипп, конечно, хорош собой, но больших денег за душой у него нет, происходит из свергнутой династии, да и годы «вольной» жизни не лучшим образом сказались на его манерах. Слишком уж прямолинеен.

Но Елизавета настояла на своем. В 1946-м они помолвились, но официально об этом сообщили только год спустя, когда принцессе исполнилось 21. Чтобы войти в королевскую семью, Филипп отказался от своих прошлых, впрочем, чисто символических регалий, а также сменил веру, перейдя из православия в англиканство.

Свадьбу сыграли 20 ноября 1947 года, и было это весьма специфическое торжество. Англия медленно и с трудом выбиралась из последствий войны. Продукты и одежду выдавали по карточкам. Так что будущей королеве пришлось копить эти самые карточки, чтобы купить ткань на подвенечное платье. Подданные британской короны присылали ей по почте свои карточки, но пользоваться ими Елизавета не могла по закону.

В 1946-м Елизавета и Филипп помолвились, но официально об этом сообщили только год спустя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ровно через год после свадьбы на свет появился первенец и наследник престола – принц Чарльз. Всего же у Елизаветы и Филиппа четверо детей.

Филипп, явно понимая, что его супруга не только жена и мать, но и королева, часто шел ей на уступки. После ее коронации, он оставил военную службу, чтобы помогать ей с ее новыми обязанностями. Он не раз признавался, что не любит Букингемский дворец, но все-таки переехал туда вместе с женой.

Десятилетия чуть ли не главной темой для зубастых британских таблоидов были измены принца Филиппа. Ему приписывали романы с актрисами и балеринами, бурные вечеринки с моделями – но ни одного доказательства так и не нашлось. Ни одной пикантной фотографии, ни одного вызывающего доверия признания.

Свадьбу Елизавета и Филипп сыграли 20 ноября 1947 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда в 1997 году Елизавета и Филипп праздновали золотую годовщину свадьбы, королева призналась, что муж был ее главной опорой все эти годы. А сам он как-то сказал, что у него очень важная и ответственная работа – никогда не подводить королеву.

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