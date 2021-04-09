Ежегодный Зелёный Марафон Сбера начал регистрацию участников

Регистрация на Зелёный Марафон Сбера открыта: в этом году ежегодный благотворительный забег пройдет 5 июня в парках 180 городов России. Записаться для участия в нем можно на сайте организаторов акции. Все средства, собранные от регистрации участников, будут направлены в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на высадку деревьев.

Проект Зелёный Марафон Сбера был создан крупнейшим банком России совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе. В этом году акция проходит под девизом «Каждый шаг - это след. Какой шаг сделаешь ты?». Главная цель проекта – привлечь внимание россиян к проблемам экологии и дать людям возможность сделать несколько простых шагов, которые помогут спасти природу. Так, в честь 180-летия Сбербанка будут высажены 180 тысяч саженцев в южных регионах России - от Ростовской области до Республики Бурятия. Деревья посадят в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс», который борется с опустыниванием и уничтожением лесов.

- В этом году Зелёный Марафон поможет задуматься о том, как сказывается на планете наше ежедневное потребление, - комментирует президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. - Немногие знают, что экослед от одноразового бумажного стаканчика эквивалентен 550 граммам СО2. Если, к примеру, пить один раз кофе каждый день из такой посуды, то за год накапливается до 200 кг СО2. Это, кстати, компенсируется посадкой одного дерева. С помощью Зелёного Марафона мы хотим донести идеи защиты природы и осознанного потребления до всех жителей России и сохранить привлекательность нашей планеты для потомков.

Экологический след – это вред, который мы наносим окружающей среде. Он измеряет скорость и разрушительность воздействия человека на природу, при этом единицей измерения является глобальный гектар. Эксперты подсчитали, что экослед человечества в 1,6 раза превышает возможности планеты. Организаторы Зеленого Марафона подчеркивают: любой из нас может внести свой вклад в решение этой проблемы.

- В наших образовательных продуктах уделяется много внимания темам осознанного потребления и заботы об окружающей среде, - рассказывает исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Пётр Положевец. - Наряду с новыми грамотностями и универсальными компетентностями, на которые нацелены программы фонда, навык экологического мышления так же важен для благополучия людей в XXI веке. Поэтому наш фонд активно включился в реализацию этого проекта. Здесь особенно важно то, что задачи экологического просвещения решаются посредством активных, полезных и педагогически оправданных действий, которые приведут к появлению новых лесов по всей стране.

В Москве Зеленый марафон пройдет на одной из самых любимых жителями города локаций - на территории ВДНХ. На время проведения забега (и в столице, и в других городах России) все его участники будут застрахованы от несчастного случая в компании «Сбербанк страхование».

Поддержать Зеленый марафон можно, не только участвуя в забеге, но и перечислив средства на экологические инициативы. Пожертвования принимаются на портале СберВместе. Кроме того, в рамках проекта Сбер запустил одноимённое мобильное приложение. В нем можно зарегистрироваться для участия в Зеленом Марафоне, а также получить всю необходимую информацию об экологических акциях. Скачать приложение можно по ссылке, а также в App Store и Google Play.