Принц Филипп не дожил до 100-летнего юбилея всего пару месяцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Британии на 100 году жизни умер принц Эдинбургский Филипп. Быть вторым да еще и после своей венценосной супруги, английской королевы, крайне сложно. Но принц Филипп справлялся с этой непростой ролью как настоящий аристократ.

В Британии объявлен 8-дневный траур. Будут отменены развлекательные и спортивные мероприятия, государственные флаги будут приспущены. Из-за пандемии на похоронах будут присутствовать только члены королевской семьи.

ГРЕЧЕСКИЙ ПРИНЦ

Принц Филипп был знаменит своим своеобразным чувством юмора и тяжелым характером. Оно и понятно. На детство и юность герцога Эдинбургского выдалось не мало испытаний.

Филипп был единственным сыном принца Андрея и внуком короля Греции Георга I. Дальнее родство принц Греческий и Датский водил и с Романовыми. Его бабушка по отцовской линии - внучка Николая I великая княжна Ольга Константиновна, а мать, принцесса Алиса Греческая, была племянницей императрицы Александры Федоровны и троюродной сестрой Николая II.

Филипп родился на острове Корфу и был крещен по православному канону. После падения греческой короны, принц Андрей вместе с семьей бежал сначала в Англию, затем в Нью-Йорк, а после осел в Париж.

Слева - принц Филипп в младенчестве, справа - будущему супругу Елизаветы II 9 лет, он позирует в греческом национальном костюме. Фото: EAST NEWS

СУМАСШЕДШАЯ МАТЬ И СЕСТРЫ-НАЦИСТКИ

Побег семьи из Греции серьезно отразился на психическом состоянии родителей принца. Тяжелее всего пришлось матери. У принцессы Алисы случались истерики и нервные припадки. Врачи диагностировали у нее шизофрению и насильно отправили в психиатрическую лечебницу. Филипп на всю жизнь запомнил страдания матери.

В итоге было решено отправить маленького принца на воспитание к родственникам в Англию, а его четырех сестер - в Германию, где девушки довольно скоро вышли замуж за нацистских офицеров.

Юный Филипп с родителями и сестрами.

Брат матери, Джордж Маунтбеттен, определил Филиппа в школу Chream School. Образование мальчик получал в лучших военных учебных заведениях, а по примеру своего дяди Дикки (Луиса Маунтбеттена) связал свою военную карьеру с военно-морским флотом. Во время Второй Мировой войны служил во флоте, участвовал во многих сражениях.

В 1951 году принц Филипп завершил службу в скромном звании капитана третьего ранга.

КОРОЛЕВСКАЯ «ДОМОХОЗЯЙКА»

Со своей супругой Елизаветой II принц Филипп провел бок о бок 74 года. Познакомились они в военном училище в Дартмуте, где Филипп учился, а маленькая 13-летняя Лилибет приехала с визитом вместе с отцом, королем Георгом VI.

Предложение руки и сердца последовало после окончания войны. Ради Елизаветы принц Филипп отказался от титулов, перешел в англиканство и взял фамилию матери — Маунтбеттен. К слову, помолвочное кольцо Елизаветы II украшали бриллианты из тиары Алисы Греческой, матери Филиппа. Из всей семьи именно принцесса Алиса присутствовала на королевской свадьбе в 1947 году. Сестрам принца было отказано из-за их связи с нацистами.

Свадебное фото Елизаветы и Филиппа, 1947 г. Фото: EAST NEWS

После свадьбы молодому консорту пришлось нелегко. Он превратился в королевскую «домохозяйку», утратив возможность принимать решения без оглядки на супругу и королевский двор. Поначалу Филипп пытался сопротивляться. Он даже требовал, чтобы Елизавета сменила монаршую фамилию с Виндзоров на Маунтбеттенов, но она отказалась. Правда, потом пошла на уступку, решив, что их дети получат двойную фамилию - Маунтбеттен-Виндзор.

У пары четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард. А еще восемь внуков и 10 правнуков.

В 1972 году Елизавета и Филипп отметили серебряную свадьбу. На снимке - пара с детьми: Эдвардом, Эндрю, Анной и Чарльзом. Фото: EAST NEWS

Практически со всеми Филипп нашел общий язык, кроме своего первенца - принца Чарльза. Они были слишком разные и не понимали друг друга. Филипп даже шутил: «Он романтик, а я прагматик».

Принц Филипп в Берлине, 1978 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ГРОЗА ЖЕНЩИН

Принца Филипп в молодости называли альфа-самцом. Высокий голубоглазый морской офицер пользовался популярностью у женщин. В середине 50-х годов монаршая чета переживала тяжелый период. Консорт много времени проводил в закрытых мужских клубах для аристократов, что породило слухи о его изменах. Правда, журналистам так и не удалось поймать герцога Эдинбургского с любовницей.

Филипп и Джейн МакНил на скачках 1952 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ему приписывали романы с певицей Элен Кордет, актрисой Пэт Кирквуд и телеведущей Кэти Бойл.

Елизавета II о сплетнях знала, но никогда их не комментировала. А в знак своей большой любви пожаловала в 1957 году своему супругу титул принца.

Герцог Эдинбургский отправляется в поездку по Африке, 1959 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом году королевская чета отметила 73-летнюю годовщину свадьбы. В честь этого были опубликованы совместные фотографии пары.

Фотопортрет молодых Филиппа и Елизаветы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ

Принц Филипп почти 70 лет регулярно сопровождал Елизавету II во всех ее заграничных поездках и официальных мероприятиях. Только в 2017 году в силу своего преклонного возраста он прекратил исполнять королевские обязанности и перестал посещать публичные мероприятия. Наравне со своей любимой дочерью, принцессой Анной, принц Филипп считался самым трудолюбивым членом королевской семьи.

Королева Елизавета II с супругом на балконе Букингемского дворца, 2001 г. Фото: REUTERS

Неизменным для герцога Эдинбургского оставались только семейные приемы и королевские свадьбы.

После выхода на пенсию Филипп предпочитал жить в Сандрингемском дворце в Норфолке. При этом он вел достаточно активный образ жизни - много гулял пешком и рассекал за рулем автомобиля. В 2019 году принц даже попал в аварию, в результате которой его машина перевернулась после столкновения.

Герцог Эдинбургский принц Филипп ушел из жизни 9 апреля 2021 года. Фото: REUTERS

В начале этого года принц-консорт попал в больницу с легким недомоганием, где врачи провели ему кардиологическую процедуру. Затем в феврале принц Филипп вновь оказался в госпитале. На сей раз он перенес операцию на сердце. Восстановление длилось 28 дней. После этого, в середине марта его отправили домой.

В июне принцу Филиппу должно было исполнится 100 лет.

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