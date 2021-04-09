"Пользователи пока не ощутили неудобств": Эксперт прокомментировал сообщения о сбоях в работы сетей

У некоторых пользователей оказались временно недоступными соцсети Фото: REUTERS

В российском интернете разгорается скандал. Началось с того, что издание «Коммерсант» сообщило: у операторов связи пошли сбои в работе интернета. Например, по информации издания 19 марта у некоторых пользователей оказались временно недоступными соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp, А еще раньше, 10 марта, были на какое-то время недоступны сайты Кремля и правительства. Отмечаются жалобы и на качество работы с сайтами других компаний.

- Да, я тоже слышал о таких нарушениях — они вызваны тем, что в целях исполнения закона о «суверенном интернете» Роскомнадзор обязал операторов связи установить свое оборудование — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), - рассказал «КП» директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев. - Его можно сравнить с неким контрольно-пропускным пунктом, который установлен на дороге, и там у всех проходящих проверяют документы. Естественно, это затормозит людской поток. То же самое происходит и с интернетом. О том, что будут сбои, экспертное сообщество предупреждало Роскомнадзор еще во время обсуждения законопроекта.

По словам эксперта, для того, чтобы интернет работал без сбоев, есть техническая возможность отключить оборудование Роскомнадзора. Однако самовольное отключение карается штрафом до 1 млн руб. В то же время сам Роскомнадзор ответственности за нарушение связи не несет, и это не стимулирует его к совершенствованию своего оборудования.

По мнению Климарева, Роскомнадзору надо привлечь специалистов и экспертное сообщество и всем вместе выработать наиболее рациональное техническое решение.

- Сейчас по моим данным, это оборудование установлено у 30% операторов, включая региональных, поэтому пользователи пока не ощутили неудобств, - говорит эксперт. - Когда будет 100-процентный охват, тогда многие ощутят замедление работы на несколько процентов. Сбои могут возникнуть в работе сервисов такси, банковских сервисов, приобретения билетов…

Однако Роскомнадзор тут же опроверг информацию о сбоях из-за установленных ведомством ТСПУ. Роскомнадзор назвал сведения, приведенные «Коммерсантом», «непроверенными» и «не соответствующими действительности».

«Оборудование ТСПУ работает без сбоев и не оказывает влияние на работу сетей операторов связи. Дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры. За все время функционирования ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало", - говорится в сообщении Роскомнадзора.