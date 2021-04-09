Елизавета II и Британия скорбит по принцу Филиппу. Главное

Принц и королева прожили в браке 73 года. Познакомились они во время учебы Фото: REUTERS

Сегодня, 9 апреля 2021 года стало известно о смерти британского принца Филиппа, мужа Елизаветы II. Сообщение о его кончине обнародовано на сайте Букингемского дворца.

В Британии объявлен траур. Скорбит и сама королева, о чем гласит сообщение на сайте дворца.

У стен Букингемского дворца в Лондоне в пятницу, 9 апреля стали собираться люди. Многие из них пришли выразить свои соболезнования и почтить память Филиппа. На Букингемском дворце приспустили флаг.

Принц и королева прожили в браке 73 года. Познакомились они во время учебы.

Соболезнования выразили многие общественные и политические деятели: свои слова направили в ЕК, Институте Европы РАН, в Петропавловской крепости. Телеграмму адресовал и президент России Владимир Путин. Соболезнует российское посольство в Лондоне.

Из-за пандемии на похоронах будут присутствовать только члены королевской семьи. О месте и дате объявят позднее.

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