Принц Филипп покинул свою королеву: Жизнь и любовь супруга Елизаветы II в фотографиях

Елизавета II и принц Филипп прожили в браке 73 года. Фото: EAST NEWS

73 года счастливого брака. Четверо детей, восемь внуков и десять правнуков. И сотни глобальных исторических событий, которые они пережили вместе: королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп были образцовой парой.

Они впервые встретились, когда будущей королеве было всего 8 лет, а первые чувства появились, когда ей исполнилось 13. В их истории полно невероятных совпадений. Она не стала бы королевой, если бы ее дядя не отрекся от престола (и все ради любви), они могли бы никогда не встретиться, если бы его дядю не свергли с греческого престола. Наконец, они не прообщались бы несколько дней, с чего началась их роман, если бы в кадетском колледже, куда она приехала с папой-королем, не разразилась эпидемия, из-за которой на больничную койку слегли отличники, которые изначально должны были развлекать принцесс.

Елизавета и Филипп прожили вместе 73 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елизавета писала Филиппу на фронт, когда он воевал с немцами. А когда она взошла на престол, он ушел с военной службы, которая ему явно была по нраву, чтобы быть рядом.

Вместе они пережили столько скандалов, начиная от развода их первенца принца Чарльза и смерти принцессы Дианы, и заканчивая недавним интервью внука принца Гарри и его жены Меган Маркл, что, кажется, этим людям все было ни почем.

Елизавета писала Филиппу на фронт, когда он воевал с немцами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но от судьбы не уйдешь. И последние годы супруга королевы все чаще подводило здоровье. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях еще в 2017-м, а уже в этом году загремел в больницу почти на месяц и перенес операцию на сердце. На лето были запланированы масштабные торжества по случаю столетия принца Филиппа. Дворец рассчитывал, что к тому времени пандемия уляжется, и большинство ограничений можно будет отменить. Но принц не дожил до векового юбилея каких-то два месяца.

Принц Филипп перестал участвовать в публичных мероприятиях еще в 2017-м. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался этим утром в Виндзорском замке», - говорится в официальном заявлении короны.

Принц Филипп в детстве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семья принца Филиппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Филиппу была по нраву служба в армии, но он покинул ее, чтобы быть вместе с Елизаветой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У королевской пары родилось четверо детей, восемь внуков и десять правнуков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Филипп и "Битлз" Фото: EAST NEWS

Елизавета и Филипп с детьми Фото: EAST NEWS

Королевской паре пришлось пережить множество скандалов. Фото: EAST NEWS

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