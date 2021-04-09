В 2020 году более 13,6 млн россиян воспользовались услугами Госавтоинспекции через интернет

Госавтоинспекция провела анализ предоставления услуг населению с помощью портала gosuslugi.ru. Выяснилось, что по итогам 2020 года через интернет в Госавтоинспекцию поступило более 13,6 млн обращений по линии. В настоящее время на Едином портале по линии ГИБДД предоставляется две госуслуги – регистрация транспортного средства, а также приём экзаменов и выдача водительских удостоверений. Кроме того, здесь можно узнать сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения. Эти услуги традиционно пользуются повышенным спросом у пользователей портала.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

В 2019 году количество поступивших через Единый портал заявлений на проведение регистраций составило практически 8,5 млн, а заявлений по линии экзаменационной работы – 5,9 млн. В 2020 году количество заявлений на проведение регистрационных действий составило более 8,9 млн, а также поступило 4,7 млн обращений по вопросам экзаменационной деятельности.

Снижение числа обращений, связанных с приемом экзаменов на право управления транспортными средствами в 2020 году, связано с ограничительными мерами, которые коснулись, в том числе, деятельности автошкол.

Госавтоинспекция подчеркивает, что, заказывая госуслуги через интернет, люди экономят время, поскольку могут приехать в регистрационно-экзаменационное подразделение к назначенному часу и в кратчайший срок получить нужную им услугу.

Вместе с тем, в ряде случаев граждане не приходят за получением заказанной услуги. Так, примерно в 12,6% случаев люди, записавшиеся в регистрационно-экзаменационные подразделения через Единый портал, не являются в выбранное ими подразделение Госавтоинспекции для получения услуги.

Реже, в 0,9% случаев, сотрудники Госавтоинспекции вынуждены отказывать гражданам. Так происходит, например, когда инициатором обращения не представлены необходимые документы или в данных поданного им заявления имеются расхождения информации с подтверждающими документами.

АВТОМОБИЛИСТЫ ДОВОЛЬНЫ

Помимо развития инструментов Единого портала, Госавтоинспекция продолжает оснащать регистрационные и экзаменационные подразделения системами так называемой «электронной очереди». Это современные системы, используемые во многих сферах жизнедеятельности, которыми сейчас активно пользуются как банки и поликлиники, так и государственные учреждения. Количество подразделений Госавтоинспекции, оборудованных ими, также постоянно увеличивается.

При предоставлении государственных услуг все более широко используются возможности системы электронного межведомственного взаимодействия. За счёт исключения необходимости постоянно предоставлять документы и сведения, имеющиеся в других госорганах и организациях, сокращения времени на проведение необходимых проверок, удалось существенно снизить срок выполнения государственных услуг, одновременно повысив уровень удовлетворенности граждан качеством их исполнения при обращении в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции.

Удовлетворенность качеством государственных услуг по линии Госавтоинспекции подтверждается результатами сбора мнений граждан посредством SMS-информирования, проводимого с использованием автоматизированной информационной системы «Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг». Доля автомобилистов, удовлетворённых качеством госуслуг, предоставляемых по линии Госавтоинспекции, по итогам 2020 года составила 95,7%.

Госавтоинспекция призывает граждан активно пользоваться возможностью получения госуслуг через Интернет. Это удобно, а также существенно экономит время. Если при получении государственных услуг возникают какие-либо проблемы, то для их решения следует немедленно обратиться в региональное подразделение службы. Это можно сделать, в частности, посредством обращения через официальный сайт Госавтоинспекции.