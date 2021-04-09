«Муха», «Паспорт», «Кварц» и «Маркер»: Чем российская армия готовится утирать нос противнику

Замминистра Цаликов поставил задачу разработчикам максимально быстро внедрить новую технику в «боевые порядки» армии. Фото: Алексей Ерешко/ТАСС

Уже несколько лет в Анапе действует научно-исследовательский центр с красивым названием ЭРА (элита Российской армии). Это крупный технополис, наша «Силиконовая долина», где собраны со всей России «лучшие молодые мозги». Ну а если сказать по-другому, - это быстро растущий и дающий полезные результаты для обороны научно-практический университет. Причем, по некоторым достижениям молодые ученые и исследователи уже не раз утирали нос даже хваленому РОСНАНО.

Руководство Минобороны внимательно присматривает за итогами работы исследователей и конструкторов в погонах (в ЭРУ прежде всего берут хлопцев призывного возраста, закончивших вузы и проявивших себя в изобретательской работе «с военным уклоном»).

С этой целью там ежегодно проводятся «Дни инноваций» - по сути, это смотр того лучшего, что было сделано в лабораториях. Такой смотр и проводится сейчас в ЭРЕ. Молодым ученым и конструкторам было что показать сановитой московской «бригаде» во главе с первым заместителем министра обороны РФ Русланом Цаликовым – 120 новых проектов! Был, правда, и еще один важный повод для приезда военачальников – открытие в технополисе научно-производственного центра «Кулибин».

Наследники великого русского инженера-изобретателя показали первому замминистра и сопровождающим его лицам образец-демонстратор боевой машины реактивной системы залпового огня МС-522 калибра 80 мм. Это оружие предназначено для поражения площадных, групповых и одиночных целей, а также бронированной и автомобильной техники, живой силы, как открыто расположенных, так и находящихся в фортификационных сооружениях. На «креативную» разработку молодых военных инженеров уже обратили внимание конструкторы НПО «Сплав». На «Дне инноваций» была представлена экспериментальная платформа «Маркер».

Она предназначена для отработки, изучения и практического внедрения всех самых передовых технологий, связанных с системами технического зрения, высокоскоростных приводов, навигации и гибридных силовых установок. Разработкой системы технического зрения, не имеющей аналогов в мире, занимались операторы научных рот технополиса «ЭРА». Были и другие уникальные новинки - первый демонстратор авиационных средств поражения с отечественным нейропроцессором, автоматизированная система «Паспорт» с мобильной информационной системой «Кварц», программно-аппаратный комплекс обработки информации средств дистанционного зондирования Земли с применением нейросетевых технологий.

Среди уникальных экспонатов - беспилотный летательный аппарат «Муха», позволяющий получать разведывательную информацию из труднодоступных зон и помещений, таких как туннели, гроты, подвалы.

После осмотра экспозиций замминистра Цаликов поставил задачу разработчикам максимально быстро внедрить новую технику в «боевые порядки» армии. А представителям военной промышленности – помочь им в этом.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Концепция развития технополиса предусматривает три научных кластера: исследовательский, образовательный и производственный. Реализация замысла «от идеи до опытного образца» станет возможной с введением в строй Центра научно-производственного «Кулибин».

Общая площадь Центра составляет более 4 тысяч метров, количество установленного уникального оборудования – 123 единицы. Центр получил сертификат соответствия Системы менеджмента качества мировым стандартам.