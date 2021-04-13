Курилы и Гидрострой: 30 лет вместе

Торжественный момент - открытие рыбоперерабатывающего комплекса «Крабозаводск», не имеющего аналогов в России. Производственная мощность - 1000 тонн сырья в сутки, о. Шикотан. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

Все начиналось 30 лет назад, когда был сдан в эксплуатацию первый на Курильских островах цех по производству замороженной рыбы. Сейчас группа компаний «Гидрострой» – самый мощный на Дальнем Востоке рыбохозяйственный холдинг, в котором трудятся 5 тысяч человек.

Новый РПК «Крабозаводск» - это передовые технологии, три завода, причалы, собственный флот, холодильные мощности. За 2020 год здесь обработано более 100 000 тонн рыбы. Бухта Крабовая, о. Шикотан. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

Труженики моря

За цифрами и датами становления АО «Гидрострой» – история развития экономики Курил, судьбы тысяч людей, кто прикоснулся к промыслу в сезоны путины либо навсегда остался в рядах компании. Начинали развитие с острова Итуруп, крепли, осваивали новые сферы деятельности, позднее в состав группы компаний вошли предприятия на Сахалине и Шикотане. Три года назад под крыло «Гидростроя» перешла Преображенская база тралового флота.

РПК «Рейдово» и рыбоводный завод «Бухта Оля». Вид на вулкан Богдан Хмельницкий, о. Итуруп. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

Курильские острова – геополитически и стратегически значимая территория России. В конце 90-х японская служба вещания NHK сообщила, что построенные русской компанией заводы на Курилах позволили не только увеличить производство и выйти на мировые рынки, но и обеспечить работой большинство местных жителей, а это может перечеркнуть все усилия японских политиков по возвращению островов.

Транспортный рефрижератор «Рубиновый» пришел в бухту Китовую на рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» за новой продукцией, о. Итуруп. Фото предоставлено «ГК Гидрострой»

Именно «Гидрострой» стал «якорным» холдингом, который последовательно занимается и бизнесом, и развитием территории, с которой связаны важнейшие геостратегические интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За три десятилетия на Курилах изменилось не просто многое, а практически все. Люди перестали массово уезжать, рожают детей и строят планы.

Рыбаки ведут промысел горбуши в районе Белых скал, образовавшихся после подводного извержения древнего вулкана. Залив Простор, о. Итуруп. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

Сегодня в полную силу работают пять градообразующих предприятий на Курилах, Сахалине и в Приморье, сохраняя занятость населения и сложившийся уклад жизни. Мужчины традиционно выходят в море и добывают рыбу, женщины трудятся на береговой линии переработки, на рыбозаводах. Нет больших тружеников, чем люди моря.

Промысел кеты «кошельковым способом», о. Итуруп. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

30 лет в пути

Главные вехи истории предприятия: 30 лет назад, в 1991 году, был зарегистрирован устав Общества. В 1995 году на острове Итуруп построили рыбоперерабатывающий завод «Рейдово», в 1999-м – заводы «Ясный» на Итурупе и «Крабозаводск» на Шикотане. В 2004-м на Итурупе появился первый на Курильских островах глубоководный причал. В 2006-м в бухте Оля ввели в строй рыбоперерабатывающий комплекс «Рейдово». В 2014 году усилиями компании на Итурупе был построен всепогодный аэропорт «Ясный».

Гостиничный комплекс и современный рыбоводный завод «Янкито», выпускающий в море 20 млн малька кеты в год, о. Итуруп. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

В 2019 году на Шикотане открыт крупнейший в России высокотехнологичный перерабатывающий комплекс «Крабозаводск», его производственная мощность – до 1000 тонн сырья в сутки. Основные виды рыбы, которая идет на переработку, – это иваси, скумбрия, минтай, треска и любая рыба, что водится в здешних водах. Более 100 000 тонн переработанной рыбы за год – это рекордные показатели для отрасли.

Возобновляемые ресурсы

«Все эти годы мы постоянно вели строительство, вкладывались в инфраструктуру и технологии, в образование специалистов. Конечно, переживали и кризисы, без них невозможно мужать. Способность меняться, адаптироваться, жить в динамике – без этого мы бы не выжили», – рассказывает основатель «Гидростроя» Александр Верховский.

Маломерный флот в бухте Оля. РПК «Рейдово». Прибрежное рыболовство, о. Итуруп. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

Ресурсную базу год за годом создавали самостоятельно. С обновлением добывающего флота осваивали новые районы промысла, укрепляли береговую инфраструктуру. Именно широкий охват сфер деятельности позволил обеспечивать стабильность холдинга и круглогодичную занятость рыбакам. Если одно направление приносило убытки, то другое, напротив, давало прибыль.

Рыбоводный завод «Янкито», о. Итуруп. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

Ключевым направлением стало рыбоводство, результат — 14 заводов по выращиванию и выпуску малька. 15 лет назад компания буквально с нуля начала заниматься разведением кеты и своими силами вывела промысловое стадо, теперь оно с каждым годом увеличивается. Если точнее, то каждый третий малек, выпущенный в России, отправлен в естественную среду обитания именно рыбоводными заводами «Гидростроя». 25 тысяч тонн осенней кеты на Итурупе – рекорд улова прошлого года (для сравнения, в Японии добывают 40 тысяч тонн кеты в год). Объем вылова соизмерим с японским, а вот по эффективности рыбоводства компания давно превзошла показатели Хоккайдо.

Добыча кеты у берегов Итурупа. Кошельковый лов. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

Главная стратегия – люди

С высоты времени становится очевидным, что без опытных кадров всей этой истории не случилось бы. «Мы свои успехи измеряем по человеческому профессиональному потенциалу, который есть, и растет, – отмечает Александр Верховский. – Как показывает жизнь, «железо» без людей ничего не стоит. Мы гордимся сотрудниками, которые с нами с самого основания, это костяк предприятия, наш золотой фонд. Люди – глыба, на которой держимся».

РПК «Ясный», цех по обработке рыбы. Кета – 2020, о. Итуруп. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

На Курилах за эти годы компанией построено и реконструировано более 80 крупномасштабных объектов. В социальной сфере – больница, школы, детские сады, спортивные комплексы, жилые дома и объекты благоустройства – скверы, пешеходные дорожки. Теперь автодороги на Итурупе исключительно ровные, что вызывает у гостей и туристов не меньшее восхищение, чем островной ландшафт.

Территория представительства ГК «Гидрострой» и спортивный комплекс, г. Южно- Сахалинск. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

Уникален благотворительный проект холдинга – Медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». С 2007 года бесплатный прием курильчан провели 20 бригад врачей лучших клиник страны.

«Гидрострой» организовал в Курильске (это самый большой населенный пункт на острове) первый Международный конкурс геодизайна «Итуруп Cтиль», пригласив лучших скульпторов и художников. Так на Курилах появилась первая в России галерея современного искусства с видом на вулканы. Много лет компания поддерживает проекты в области культуры, медицины и спорта.

Промысел горбуши у берегов Итурупа. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

Рыба России

Результаты, которых достиг бизнес на Курильских островах, колоссальны. Несмотря на непростые для отрасли времена, на предприятиях холдинга продолжается мощнейшая модернизация флота и заводов. Сейчас, во времена «китайского кризиса» для рыбаков, когда выяснилось, что на Дальнем Востоке фактически нет ни собственных складов, ни достаточных объемов переработки, «Гидрострой» вышел на выпуск совершенно новых высокотехнологичных продуктов. Например, фарш сурими будет производиться на территории России впервые.

Суда промыслового флота, бухта Преображения, Приморский край. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

К слову, больше половины рыбы на Дальнем Востоке, которая обрабатывается на берегу, – перерабатывается именно «Гидростроем» (более 150 тысяч тонн продукции в год), и это не предел. Главное, что эта продукция высокой степени переработки и мирового качества пользуется спросом, люди ее знают и ценят.

РТМК-С «Василий Каленов». Сдача улова в море, о. Итуруп. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

30 лет ГК «Гидрострой» – это история становления новой современной рыбной промышленности на Дальнем Востоке, настоящее и будущее региона и рыбной отрасли России.

Охотоморская экспедиция. Сезон А. Перегруз в районе промысла. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

Выборка трала в Охотском море. Добыча минтая. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

Рыбоводный завод в бухте Консервной, о. Итуруп. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

Вход в бухту Крабовая. РПК «Крабозаводск», о. Шикотан. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

От Курильска до Китового создана благоустроенная пешеходная зона вдоль морского берега, о. Итуруп. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

Водно-оздоровительный комплекс «Жаркие воды», о. Итуруп. Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

Зона отдыха на вулкане Баранского, созданная строителями АО "Гидрострой". Фото предоставлено ГК «Гидрострой»»

Акт-объект «Райская рыбка» (лауреат Первого Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль»). Фото предоставлено ГК «Гидрострой»

Скульптурная композиция «Курила» (третье место Первого Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль). Фото предоставлено ГК «Гидрострой»