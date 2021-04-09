Принц неполиткорректности: Самые яркие высказывания супруга Елизаветы II, которые вошли в историю

Десятилетиями британские СМИ с замиранием сердца ловили каждую фразу принца Филиппа. Фото: REUTERS

Королева Елизавета II всегда сдержана и осмотрительна в своих высказываниях. Положение обязывает. А вот ее супруг принц Филипп, скончавшийся 9 апреля, позволял себе куда больше. Десятилетиями британские СМИ с замиранием сердца ловили каждую его фразу, ведь он мог острым словцом пройтись практически по любому поводу.

«Комсомолка» вспоминает главные «филиппики» покойного герцога Эдинбургского.

1965

На выставке искусства древних эфиопов принц пробормотал: «Что-то похожее могла бы притащить со школьного урока ИЗО и моя дочь».

1966

«Британские женщины не умеют готовить». Хорошо так рассуждать, когда можешь себе позволить профессионального повара.

1967

«Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки и поубивали половину моей семьи».

Филипп происходит из свергнутой в 1920-е греческой королевской семьи. Православные монархи имели обширные родственные связи с Романовыми, так что расстрел царской семьи герцог Эдинбургский вполне мог рассматривать как семейную трагедию.

Филипп вообще был человеком неполиткорректным, особенно по сегодняшним меркам. Фото: REUTERS

1969

«Чем вы полощете горло, галькой? Серьезно, не могу понять, как можно стать настолько популярным, исполняя самые отвратительные, на мой взгляд, песни».

Так Филипп отреагировал на участие певца Тома Джонса в королевском благотворительном концерте. Страшно подумать, что принц думал о современной музыке в последние годы своей жизни. Хотя, возможно, двор щадил старика и не давал ему слушать рэп или какой-нибудь дабстеп.

1981

«Раньше все наперебой твердили, что нужно больше отдыхать. А теперь они жалуются, что остались без работы».

Секрет борьбы с рецессией и безработицей от особы королевских кровей.

1984

«Вы же женщина, я не ошибаюсь?»

Принимая статуэтку от жительницы Кении в ходе визита в эту страну, Филипп на всякий случай решил уточнить, с кем, собственно, имеет дело.

Филипп происходит из свергнутой в 1920-е греческой королевской семьи. Фото: REUTERS

1986

«Китайцы с удовольствием съедят что угодно, если у этого есть четыре ножки (кроме стула), или оно летает на двух крыльях (кроме самолета), или оно плавает (кроме подводной лодки)» - заявил принц на заседании Всемирного фонда дикой природы.

Филипп вообще был человеком неполиткорректным, особенно по сегодняшним меркам. В том же году в ходе официального визита в Китай он в шутку сказал группе английских студентов: «Если вы здесь останетесь подольше, то у всех вас глаза станут раскосыми».

Не удивительно, что, когда его внук Гарри вместе с женой обвинили дворец в расизме, все подумали именно о Филиппе, хотя имен Гарри и Меган не называли.

1993

«Не может быть, чтобы вы пробыли здесь очень долго, - вы еще не наели большое пузо» - сказал Филипп соотечественнику в Венгрии. Никакого расизма, просто местная кухня очень калорийная. Вспомните хотя бы гуляш!

1995

«Как вам удается заставить местных водителей не пить достаточно долго, чтобы сдать экзамен?» - спросил герцог шотландского инструктора по вождению. Пристрастие шотландцев к алкоголю такой же стереотип, как их скупость. И традиционный объект для шуток на острове.

«Раньше все наперебой твердили, что нужно больше отдыхать. А теперь они жалуются, что остались без работы». Фото: REUTERS

1998

«Так значит, вам удалось остаться несъеденным?» - удивился Филипп, встретив студента, вернувшегося из путешествия по Папуа – Новой Гвинеи. Похоже, он не особо верил в прогресс в этих местах.

2000

«Сколько места потрачено зря!» - так принц отреагировал на открытие нового здания британского посольства в Берлине. Его можно понять, ведь стройка обошлась короне в 18 млн фунтов.

2001

«Ты слишком толстый, чтобы стать астронавтом».

Филипп не слишком деликатно обходился не только с расовыми стереотипами, но с детскими мечтами. На одном из мероприятий 13-летний мальчик рассказал, что мечтает полететь в космос. В ответ принц указал на препятствие в виде лишнего веса, которое отличает подростка от членов летного отряда.

2002

«Все еще бросаетесь друг в друга копьями?» - поинтересовался герцог у австралийских аборигенов с высот своего аристократического положения.

2009

«Дизайн вашей бороды вам не очень удался, не так ли? Серьезно, над бородой вам надо еще поработать» - наседал Филипп н дизайнера Стивена Джаджа, который явился на прием в Букингемский дворец с крохотной козлиной бородкой.

«Уже начинаю разваливаться по частям» - прокомментировал принц свой приближавшийся 90-летний юбилей. Фото: REUTERS

2011

«Уже начинаю разваливаться по частям» - прокомментировал принц свой приближавшийся 90-летний юбилей. Как видно, он не прочь был подшутить и над собой.

2012

«И сколько людей вы сбили на этой штуке за сегодняшнее утро?» - поинтересовался принц у инвалида на автоматической коляске.

2013

«Дети ходят в школу, потому что родителям не хочется, чтобы те торчали дома» - с этим замечанием герцога Эдинбургского, пожалуй, многие согласятся. Только вот сделал он его в разговоре с афганской активисткой Малалой Юсуфзай, на которую покушались талибы за то, что та отстаивала право мусульманских девочек на образование.

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