Лживая благотворительность и Тик-Ток с беспомощным кутюрье: кто и зачем обманывает Вячеслава Зайцева

Известный кутюрье в одночасье пропал с телевизионных экранов, перестал давать интервью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот уже пять лет всемирно известный модельер 83-летний Вячеслав Зайцев почти не выходит из своего трехэтажного особняка в Подмосковье. В 2016-м у «русского Пьера Кардена» диагностировали тяжелое неврологическое заболевание, в то же время начались проблемы с суставами. Известный кутюрье в одночасье пропал с телевизионных экранов, перестал давать интервью. Лишь изредка он появлялся на совместных фотографиях с женой Никиты Михалкова, одной из первых моделей «Дома моды», Татьяной Михалковой.

На снимках Вячеслав Зайцев хоть и был в инвалидном кресле, но выглядел бодрячком. Да и персона Михалковой у поклонников модельера вызвала доверие. Известно, что они дружны много лет и все только радовались, что Татьяна навещает Зайцева.

Вячеслав Зайцев по лестнице в своем особняке поднимается с помощью специального крана, сидя в инвалидном кресле

ТАНЦЫ НА ФОНЕ БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

Но примерно полгода назад неожиданно для всех Вячеслав Зайцев стал звездой новой социальной сети Тик-Ток. Ролики с кутюрье стала записывать и выкладывать на своей страничке некая Галина Гарафутдинова. Женщина, о которой раньше никто и не знал, весело плясала и пела рядом с беспомощно улыбающимся Вячеславом Зайцевым. Все видео были записаны в доме кутюрье и туда дама, явно наведывалась регулярно. Причем не одна, а с двумя взрослыми детьми: дочкой Лючаной и сыном Тимуром. Вот они пью чай с маэстро, разглядывают новые образцы тканей, позируют на фоне роскошных интерьеров особняка.

- Слава, наш Тимур женится! - обратилась к модельеру Галина в одном из роликов, показывая рукой на своего сына Тимура Гарафутдинова.

«С чего вдруг наш», «кто эти самозванцы», тут же посыпались гневные комментарии поклонников Зайцева. Но настоящий скандал случился буквально на днях. В очередном ролике Галина вдруг назвала кутюрье талисманом ее благотворительной акции. Вот тут-то волну фанатского возмущения поддержал единственный сын модельера, 59-летний дизайнер Егор Зайцев. Оказалось, что он тоже понятия не имеет, кто эти люди и что они делают в доме его отца.

- Это мошенники, которые качают деньги из отца, - заявил Егор Зайцев в интервью «КП».

Дошло до того, что в дело вмешался Следственный комитет. В пятницу, 9 апреля, в отношении семьи Гарафутдиновых началась проверка. Причем на личный контроль ход расследования взял руководитель ведомства, Александр Бастрыкин.

- К семье Гарафутдиновых много претензий. Эти тиктокеры ради лайков и собственного продвижения используют Вячеслава Зайцева. Они втерлись в доверие к человеку с большим сердцем, который верит людям и видит в них только хорошее, - объяснил позицию Егора Зайцева, его помощник Расул Ахмедов. – На данный момент мы понимаем, что одних лайков им мало. Сама Галина не раз говорила, что не против стать наследницей Вячеслава Зайцева. Причем мы навели справки и оказалось, что они близко общаются с теми людьми, которые обманули семью Баталовых. То есть речь идет о профи, которые положили глаз на имущество Зайцева. На реальных наследников, сына и внучек Вячеслава Зайцева, им просто наплевать. Они специально настраивают его против близких.

По словам Расула, сын хотя и в непростых отношениях с отцом, но часто его навещает.

- Сейчас Егор Зайцев с новой командой занимается развитием «Дома моды». Чтобы вы понимали, из-за все той же доверчивости Вячеслава Зайцева в 2019-м году у компании было более 100 миллионов долгов. Уже в ближайшие дни все они будут погашены, - отметил Расул Ахмедов.

Ролики с кутюрье стала записывать и выкладывать на своей страничке некая Галина Гарафутдинова

КТО ТАКАЯ МАМА ГАЛА?

Возможно, именно загруженность Егора вопросами «Дома моды» привела к тому, что в Вячеслав Зайцев почувствовал себя одиноким и так прикипел к семье Гарафутдиновых. Но откуда они вообще взялись?

Тут разобраться поможет небольшой экскурс в биографию этого семейства. Галина Гарафутдинова в Москву с четырьмя детьми переехала из Гомеля. Сейчас ей слегка за 60, за это время она написала 4 книги, ведет многочисленные тренинги на тему поиска счастья, называет себя эзотериком. Двое из ее детей оказались вхожи в дом Зайцева. Тимур Гарафутдинов позиционирует себя как певец, но вы наверняка о таком и не слышали. А вот в скандальном шоу «Дом-2» брутального бородатого красавца могли видеть. Он на проекте продержался примерно полгода. Сестра Тимура, Лючана, тоже никому не известная певица. Из достижений участие в кастинге все того же «Дома-2», куда мама двоих детей пришла в поисках счастья и не нашла.

Надо сказать, все трое очень любят теле-шоу. И именно с них и началось знакомство семьи с Вячеславом Зайцевым. С 2007-го по 2009-й он был ведущим программы «Модный приговор» на Первом канале. Вот туда и нагрянула Мама Гала.

Модельер Егор Зайцев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- С Вячеславов Михайловичем Зайцевым мы знакомы с 2008-го года. Мы впервые встретились на «Модном приговоре». Он меня одевал. С тех пор и дружим, - рассказала в своем инстаграме Галина Гарафутдинова.

На этой же программе засветился ее сын Тимур. Кто из них взял телефон у кутюрье, и как из обычных участников тв-проекта, которых через Зайцева прошло тысячи, они прервались в его друзей, история умалчивает. Сама же Галина сразу после программы почувствовала себя звездой.

- Вячеслав Зайцев сделал меня женщиной, - говорила она в многочисленных интервью.

Обвинения в свой адрес она отрицает.

- Кроме добра, кроме помощи, кроме абсолютной любви к талантливому мэтру, нас с Вячеславом Зайцевым ничего не связывает. У нас нет никаких финансовых взаимоотношений, никаких юридических. Мы просто дружим: никогда ничего не просили и не брали. Мы только отдаем, - уверяет Галина.

Но тут же противоречит самой себе: дела и ее, и ее детей с Зайцевым еще как связывают.

- Я автор четырех книг. В одной из них я рассказала в Вячеславе Зайцеве, он хорошо знает об этом, все с его разрешения. Он дома мою книгу хранит. Мой сын Тимур, он музыкант, написал гимн «Дому моды» Вячеслава Зайцева. Есть клипы, в которых снимался Вячеслав Михайлович и не под дулом пистолета. Понимаете? Есть и другие проекты. Моя дочь и мой сын – модели «Дома моды». Они участвовали в показах, - рассказывает Галина.

Тимур Гарафутдинов позиционирует себя как певец, но вы наверняка о таком и не слышали. А вот в скандальном шоу «Дом-2» брутального бородатого красавца могли видеть

«ЕГО ПРОСТО ИСПОЛЬЗУЮТ!»

Помощник сына кутюрье считает, что семья Гарафутдиновых как минимум использует Вячеслава Зайцева для собственных целей.

- Они приезжают в гости просят его делать звонки. Так пристраивают на работу своих знакомых. Но самое ужасное, что прикрываются благотворительностью, - объяснил Расул Ахмедов.

Речь идет о благотворительной акции, которую уже больше 10 лет проводит мама Гала. Начиналось все с концертов, их женщина организовывала в родном Гомеле. Еще до болезни на один из них она из Москвы привезла Вячеслава Зайцева. Цели благие: продать билеты и отдать собранные деньги детским домам. Но при этом никакой общественной организации или фонда у Гарафутдиновых нет, то есть схема как минимум - серая.

- Мы связались с детским домом, для которого она собирала деньги, в том числе используя связи Вячеслава Зайцева. Оказалось: все, что она подарила детям – это кухонный набор. А куда делись остальные деньги - большой вопрос, - прокомментировал Расул Ахмедов.

В этом тоже предстоит разбираться следователям. Тем временем Галина объявила сыну Зайцева настоящую войну.

- Сегодня я послушала интервью Егора, сына Вячеслава Михайловича, который назвал нас семейкой мошенников и людьми, которые качают деньги из «Дома моды». Это так смешно. Это так смешно! Но вы знаете, это лишь с одной стороны смешно. Я не могу позволить клевету и буду обращаться к адвокатам. Егор Зайцев не имеет права называть нас мошенниками и другими эпитетами, которыми он нас наделил. Если он публично не извинится, я обращусь в суд, - заявила Галина Гарафутдинова.