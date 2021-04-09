Бывшая жена нефтяника полтора года добивается наказания для избившего ее мужа

Муж жестоко избил Светлану, порвав ей связки на руках. Фото: Личный архив героя публикации

Фамилия Грачева сделала несчастной еще одну жительницу Москвы. Историю домашнего насилия и долгих судебных тяжб «КП» рассказала 39-летняя Светлана. Более полутора лет назад ее избил теперь уже бывший муж Олег. Мужчина руководит буровой вышкой в крупной нефтяной компании. В браке экс-супруги прожили один год.

Конфликт случился 8 сентября 2019 года. Светлана рассказывает, накануне она пожаловалась сестре мужа. Тот ее бил, женщина попросила родных повлиять на супруга. Разговор вывел мужчину из себя.

— Он начал мне угрожать. Я поняла: опять начнет избивать, и хотела позвонить, чтобы попросить помощи. Олег подлетел ко мне, ударил в плечо и стал выкручивать пальцы, заламывать кисть. Потом толкнул на кровать, а сам отправился на кухню за ножом. Вернулся и стал кричать, чтобы я просила прощения, — рассказала Светлана Грачева корреспонденту kp.ru.

Женщине удалось утихомирить буйного супруга. Но через пару часов ссора вновь началась уже на улице. Светлана сбежала и обратилась за медпомощью в Боткинскую больницу.

— Врач меня уговорила, что нельзя прощать такое, надо подавать заявление в полицию. Я так и сделала, сняла побои. У меня проблемы со связками пальцев, порваны связки в кисти, — показывает Светлана руку, заключенную в медицинский бондаж.

Пострадавшей нужна дорогостоящая операция по восстановлению связок — около полумиллиона рублей. Плюс реабилитация. Иначе через пару лет травма обязательно напомнит о себе самым печальным образом. С фиксирующими пальцы ортезами и повязкой женщина не расстается до сих пор. И все это время добивается наказания для бывшего мужа.

Светлана обратилась в больницу и сняла побои. Фото: Личный архив героя публикации

Полиция назначила медицинскую экспертизу травмы Светланы и получила заключение: вреда здоровью нет. Значит, дело не уголовное, а административное — за побои.

— Мы не согласны с этими экспертизами. Заказали независимое заключение экспертов. В нем сказано, что причинен вред здоровью средней тяжести (копии документов в распоряжении редакции — прим.авт.). Но суд их не принял, — рассказывает пострадавшая.

Свою причастность к инциденту и вину бывший муж Светланы отрицает. Однако мировой суд признал его виновным по административной статье о нанесении побоев. Назначил штраф 15 000 рублей.

9 апреля в Савеловском райсуде рассматривали апелляцию. Олег Грачев просил отменить решение, так как, по его мнению, оно незаконно. Светлана просила для бывшего более суровое наказание: заменить штраф на 10 суток ареста. Это допускает статья административного кодекса. Однако суд не прислушался ни к одной из сторон и оставил в силе решение первой инстанции.

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