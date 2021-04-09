Изменившаяся внешне Наташа Королева вызвала оторопь своим видом

Королева заявила, что посетила косметолога и осталась в восторге от своего нового лица Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наташа Королева в свои 47 лет постоянно восхищает поклонников моложавым видом. Певица не раз говорила, что благодаря природной красоте может позволить себе не прибегать к услугам пластических хирургов. При этом кабинет косметолога артистка посещает - тщательно следит за своей внешностью. На днях звезда показала публике, чем закончился ее визит к специалисту.

Наташа Королева не боится экспериментировать. Она одевается в молодежном стиле. Глядя на певицу, сложно поверить, что ей скоро 50 лет. Кроме того, Наташа не боится демонстрировать экстравагантные образы. Она поделилась с поклонниками забавным видео, на котором позирует преображенной.

Королева заявила, что посетила косметолога и осталась в восторге от своего нового лица. На кадрах вокалистка хвастается огромными губами и выдающимися скулами, как у гламурных див. Вид фигуристой звезды вызвал оторопь у фолловеров.

"Ну разве не хороша? Хороша! Вот это губки, вот это щечки! Лена, ты богиня, золотые руки! Вот это я сходила к косметологу! Все на место мне поставили, как надо! Красота - страшная сила!", - заявила звезда.

Правда, уже в следующем видео знаменитость поспешила успокоить фанатов. Оказалось, исполнительница не прибегала к контурной пластике и прочим манипуляциям с внешностью. Она всего лишь наложила специальные видеофильтры, которые часто используют инстадивы. "На всякий случай, для непонятливых - пошутила я, пошутила!" - с улыбкой оправдалась певица.

Отметим, Наташа Королева тщательно следит за собой и пресекает любые возрастные изменения. Она признавалась, что никакие уколы и маски не смогут продлить молодость. Впрочем, пока ей удается и без операций сохранять цветущий вид. Тем не менее Наташа не исключает, что в ближайшие 10 лет обратится в эстетическую клинику.

"Я реально понимаю, что пластическую операцию надо сделать вовремя. А вовремя, значит, на грани старения организма. Оно у всех по-разному происходит. Кто-то может себе позволить до 60 ничего не делать, а кому-то это надо сделать в 50. Мне пока еще рано об этом говорить, наверное. Еще десяточек лет у меня есть впереди. Если мы хотим хорошо выглядеть, то, наверное, до 55 надо что-то предпринять", - рассуждает супруга Сергея Глушко.