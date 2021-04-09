Едем земными дорогами российского космоса: Шоршелы

Всероссийский автопробег, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, добрался до Чувашии - родины третьего советского космонавта Андрияна Николаева Фото: Иван МАКЕЕВ

На трех машинах мы едем по местам, связанным с историей отечественной космонавтики. Мы – это журналисты КП и представители Евразийского содружества специалистов туриндустрии. 6 апреля был старт п от Музея космонавтики на проспекте Мира, а потом мы побывали в городе Гагарин, Калуге и селе Новоселово.

Из Владимирской области мы поехали на восток, в республику Чувашия – родину третьего нашего летчика-космонавта Андрияна Николаева. Дневные перегоны с каждым днем становятся длиннее: между Новоселово и селом Шоршелы, в котором находится мемориальный комплекс космонавта, 630 км. Но перед поворотом на Дзержинск мы попали в длинную пробку, состоящую преимущественно из фур, которая тянулась почти до Нижнего Новгорода. В нем мы и решили переночевать.

Из Владимирской области мы поехали на восток, в республику Чувашия – родину третьего нашего летчика-космонавта Андрияна Николаева. Фото: Иван МАКЕЕВ

А утром – снова в дорогу! Двухполосная М7 временами предоставляет дополнительную полосу для обгона, которые оказались далеко не лишними при интенсивном встречном движении. В Кстовском районе недалеко от села Чеченино дорога максимально близко подходит к Волге. И мы, конечно же, не удержались от соблазна сделать короткую остановку на берегу, чтобы полюбоваться рекой.

Автопробег остановился на берегу Волги. Фото: Иван МАКЕЕВ

Шоршелы находятся в стороне от больших магистралей, но, тем не менее, его ежегодно посещают до 60 тысяч человек. Ведь здесь находится Мемориальный комплекс Андрияна Николаева, и люди хотят почтить память одного из космических первопроходцев. Кстати, космонавт завещал похоронить его в родном селе: на территории мемориала находится часовня-усыпальница.

В Шоршелах находится Мемориальный комплекс Андрияна Николаева Фото: Иван МАКЕЕВ

А напротив нее стоит спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-1». На нем в мае 2003 года вернулись на Землю члены экспедиции на МКС Николай Бударин, Кеннет Бауерсокс и Доналд Петтит. Николай Бударин – уроженец Чувашии.

С республикой связано имя еще одного космонавта – Мусы Манарова. Здесь, на чувашской земле, он закончил школу с золотой медалью. 22 марта 2021 года Муса Хираманович отметил 70-летний юбилей, и в честь юбилея в Шоршелах открылась фотовыставка «Муса Манаров: орбиты земные и космические». На фотографиях отражены моменты подготовки космонавта к полетам и его работа на орбите.

У музея стоит спускаемый аппарат. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мемориал Николаева насчитывает около 6 тысяч экспонатов. Не все они связаны с космосом. Например, здесь представлена парта, за которой учился Андриян Николаев, его похвальные грамоты, генеральская форма, последняя из написанных книг «Притяжение Земли», куртка, в которой космонавт в последние дни жизни работал в Чебоксарах главным судьёй V Всероссийских летних сельских спортивных игр.

Мемориал Николаева насчитывает около 6 тысяч экспонатов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не все экспонаты связаны с космосом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Украшает экспозицию автомобиль ЗИС-110. Его специально перегнали из московского правительственного гаража в Чебоксары к дню, когда Андриян Николаев вернулся из космоса. В этом открытом лимузине 2 сентября 1962 года он триумфально проехал по улицам Чебоксар, где его приветствовали десятки тысяч горожан. На улице, в гараже из стекла припаркована личная «Волга» третьего советского космонавта.

Украшает экспозицию автомобиль ЗИС-110. Фото: Иван МАКЕЕВ

Личная "Волга" космонавта. Фото: Иван МАКЕЕВ

- В этом году в 18-й раз в День космонавтики пройдет традиционный велопробег. Его дистанция – 60 км, по количеству лет со дня первого полета человека в космос. Велосипедисты стартуют из Чебоксар, а финишируют здесь, в Шоршелах. Велопробег в юбилейный год станет международным: синхронно с нашим стартует велопробег в Индии. Его организовал один из основателей велоклуба «Солнце на спицах», переводчик Вячеслав Платонов, который сейчас работает в Индии, - рассказал директор мемориального комплекса Александр Тукмаков.

Директор мемориального комплекса Александр Тукмаков. Фото: Иван МАКЕЕВ

По традиции после торжественного митинга здесь состоится возложение цветов на могилу Андрияна Николаева и посещение экспозиции музея.

Из Чувашии мы отправляемся на юг. Следующая остановка - Самара. Следите за нашими публикациями на сайте kp.ru, радио «Комсомольская правда» и в соцсетях. Ключ на старт! Поехали!