Простая родня богатых звезд ТВ: братья и сестры Варнавы, Кудрявцевой, Урганта - гримеры, бизнесмены и автослесари

Лера Кудрявцева с сестрой Оксаной Жуковой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Есть родня звезд, которая постоянно мелькает в ток-шоу, мечтая получать свою минуту славы. А есть те, кто остался в тени славы близких людей. Рассказываем и показываем 5 историй взаимоотношений родных братьев и сестер звезд, которые скрывают свою жизнь.

Лера Кудрявцева

Ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева старшую сестру обожает. 49-летняя Кудрявцева все свои секреты сообщает сестренке бизнесвумен Оксане Жуковой. Недавно Оксана натерпелась страха из-за Леры: сначала ведущая сломала крестец, вскоре попала в реанимацию - на съемках программы ей стало сложно дышать, появилась боль в груди, туман в голове. Врачи подозревали сердечный приступ, а оказалось – все дело в стрессе, нервах, накопленной усталости. Оксана сестру окружила заботой и вниманием, готовила ее любимые блюда.

Сейчас Лера Кудрявцева с мужем и дочкой живет в загородном доме. А вот ее московская квартира находится в одном доме с сестрой, в соседних подъездах – специально так покупали.

Лера Кудрявцева рассказывает: «Роднее и ближе сестры у меня никого нет, кроме мамы. Утро начинается с звонка сестре, перед сном звоню ей - 24 часа на связи. Каждый раз говорим – мамочка, спасибо, что мы есть друг у друга. У меня сестра мой личный бухгалтер, потому что я в этом вообще ничего не понимаю».

Лера не скрывает, что сестру свою «боготворит»: «Моя известность никогда сестру не тяготила, она мной восторгалась - так же как я ей. Оксана продает банкам какие-то системы, оборудование. У нее три высших образования».

А Оксана Жукова подчеркивает, что их с сестрой цветущий внешний вид – заслуга родителей: «У нас хорошая генетика и хорошее здоровье».

Екатерина Варнава

У 36-летней ведущей шоу «Секрет» Екатерины Варнавы старший брат умер, а со средним она не поддерживает отношения. Алексей старше Екатерины на 10 лет. Родной брат Алексей Варнава с сестрой не общается последние лет двенадцать. Алексей этого факта не стал скрывать: «Не получается у нас, не общаемся. Ей некогда, я бываю постоянно в разъездах. У нас разные взгляды на многие вещи. Я с ней не ссорился, она со мной не ссорилась, но как-то вот так. Я всю информацию от мамани получаю или от друзей. Я стараюсь к мамане приехать раз в неделю. А она стала редко появляться. Всех отец объединял. Но сначала брат, потом отец ушли».

Старший брат Варнавы Игорь умер пять лет назад из-за оторвавшегося тромба. По мнению Алексея Варнавы причиной смерти могло стать резкое похудение мужчины. Игорь Варнава в 47 лет влюбился, чтобы понравиться женщине, стал принимать препараты для похудения.

Алексей Варнава — средний брат Екатерины

Алексей и Екатерина Варнава виделись недавно мельком, когда приболела их мама. А в детстве следить за Катей родители поручали именно Леше: «Сестра девочка была активная, ее до сих пор помнят – когда к маме в Коньково приезжаю, спрашивают про нее».

У Алексея своего жилья нет, с женой он разведен, есть двое детей. Мужчина раньше работал в автосервисе, а сейчас с друзьями открыл свое дело. Финансовой помощи у сестры не просит.

Похоже, что дружеское общение Алексея и Екатерины Варнавы в ближайшее время не восстановится. Так как на днях Алексей Варнава впервые в жизни, давая интервью, рубанул «правду-матку». Ведущие программы «Звезды сошлись» спровоцировали Варнаву вопросами о преобразовании внешности его сестры. А он и высказал, что думает: «Мне кажется надо было естественной оставаться. Конечно, она изменилась, и друзья мне постоянно об этом говорят. Думаю - мама тоже не совсем положительно, как врач, относится. Если бы она меня слушала, то сделал бы ей инъекцию в мозг, чтобы такими вещами не занималась».

Дмитрий Нагиев

54-летний ведущий телепроекта «Голос» Дмитрий Нагиев старше брата всего на пару лет. Но и теперь Дмитрий продолжает трогательно по-братски заботиться об Евгении. Он часто рекламирует бизнес брата и любит проводить с ним время. Евгений Нагиев – успешный бизнесмен, владеет автомойкой, сетью гостиниц в Санкт-Петербурге.

Сын телеведущего и актера Кирилл Нагиев с братом отца, своим дядей Евгением Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий Нагиев на стесняется проявлять публично чувства к родному брату: «Пока я старший, но придет день, когда старшим останешься ты. И это здорово. Где бы я ни был, я буду знать, что у меня есть брат. Я всегда где-то рядом». Братья особенно сблизились после смерти их мамы. Дмитрий Нагиев рассказывал нам: «Брат понял, что я самый родной человек для него. А для меня он занял нишу мамы. Выяснилось, что он - мудрец. Стал давать советы, вижу у него мамины интонации».

Павел Воля

42-летний ведущий «Comedy Club» Павел Воля и его сестра Ольга – друзья. Оля Воля младше брата на 4 года, она переехала в Москву вслед за Павлом. У женщины красный диплом экономиста, а окончила она тот же вуз, что и ее звездный брат Паша, - Пензенский педагогический университет. В Москве Ольга работала сначала в двух экономических фирмах, потом устроилась администратором в «Comedy Club». На корпоративном фестивале в Турции познакомилась с будущим мужем – бизнесмена, вскоре вышла замуж и родила сына. После декрета отучилась на гримера и стала работать в «Comedy Club». Ольга уверяет - статус «сестра Воли» не замечает: «У нас с Пашей прекрасные отношения. Если сравнивать сферу финансов и творческую среду, то сейчас мне работать легче – я имею в виду атмосферу. Меня окружают добрые и отзывчивые ребята, с ними интересно и легко».

Павел Воля с сестрой Ольгой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Иван Ургант

42-летний ведущий «Вечернего Урганта» редко рассказывает о семье. А вот о сестрах – вообще никогда. Родители Ивана Урганта развелись, когда он был ребенком. В следующем браке у мамы телеведущего Валерии Киселевой родилось две дочери, а у папы Андрея Урганта – одна наследница.

Иван Ургант с отцом Андреем Ургантом и сестрой Марией Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Младшие сестры Ивана по линии мамы: 38-летняя Валентина Ладыгина и 33-летняя Александра Ладыгина со своими семьями живут в Санкт-Петербурге, жизнь связали с театром. Валентина на виду - актриса, сценарист, режиссер в детском театре. В детстве Иван брал сестер под защиту, как старший брат, и сейчас всегда на связи с семьей – родственники общаются. Отчим звезды ТВ актер Дмитрий Ладыгин рассказывал нам в интервью об Иване: «Всегда общались как родные. Ваня радовался появлению сестренок. У нас был шумный дом. Дети вместе играли, шумели. Не видел, чтобы Ваня как-то ревновал к сестрам. Наоборот, взял их под опеку, защиту, как старший брат». Сестра Ивана по отцу 37-летняя Мария Ургант вышла замуж за бизнесмена и давно живет с мужем и двумя детьми в Голландии.

Сестры Ивана Урганта по материнской линии Валентина и Александра Ладыгины Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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