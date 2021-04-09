Журналист "Комсомольской правды" Евгения Коробкова будет диктовать Тотальный диктант в бибиотеке имени Паустовского

Опыт диктования у Коробковой большой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Даже не буду говорить, кем я стану завтра, в день Тотального диктанта. Вообще-то, организаторы диктанта пошутили. Людей, которые диктуют текст, они решили называть "диктаторами". И даже выдают соответствующие значки, на которых написано вот это самое слово. Однако стоит мне заикнуться, что я буду диктатором, как добрые комментаторы начинают клясть мою безграмотность, называть Пиночетом и еще разнообразно.

И кем бы я ни была, но приходите завтра в 14:00 в библиотеку Паустовского (Паустовского 2/34 у метро Ясенево). Диктовать текст буду я, журналист "Комсомольской правды", Евгения Коробкова. Опыт диктования у меня большой. Однажды это было в Грузии с текстом Евгения Водолазкина про пожарных. Второй раз - на улице Нижегородская , причем, добираться туда было сложнее, чем Грузию. Еще я читала в библиотеке 259 в Новой Москве. Поблизости находился аэродром, то и дело взлетали самолеты. Но мне удалось перекричать рев турбин.

Евгения Коробкова будет диктовать Тотальный диктант

В этом году я буду диктовать написанное Дмитрием Глуховским. Причем, первые организаторы решили еще до диктовки показать короткометраждый фильм, снятый Глуховским по тексту диктанта.

"Потому что с этой историей нельзя познакомиться по частям", - отметила директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец. - Очень важно, чтобы каждый участник прожил ее вместе с героями от начала до конца.

Сам Глуховский заявил, что текст для акции "Тотальный диктант" вдохновлен его личной историей и в нем не будет фантастики, хотя организаторы сильно надеялись на нечто апокалиптическое и даже предлагали автору послушать их заказ.

Об акции

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

Из-за пандемии акция в 2020 году была перенесена с апреля на октябрь, мероприятие охватило свыше 270 тыс. человек. Очередной Тотальный диктант запланирован на 10 апреля 2021 года.