Губерниеву подарили бивень мамонта

Урок Дмитрия Губерниева в "Медиашколе Заполярья". Фото Евгения Тумашова

Норильск принимает хоккейный матч звезд уже в четвертый раз. Должен был быть пятый, юбилейный, но в прошлом году встреча не состоялась из-за пандемии. Это обидно, ведь помимо классного шоу матч приносит региону и материальную пользу. По традиции пригласительные билеты на игру реализуются в обмен на добровольные пожертвования. А «Норникель» удваивает собранные средства и направляет в детские спортивные школы. В этом году суммарно набралось 3,1 млн рублей.

Валерий Каменский забивает гол. Фото Евгения Тумашова

Программа матча в этот раз была максимально насыщенной и необычной. Участниками игры стали олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Алексей Жамнов.... Ну а тренерами команды легенд были Сергей Макаров и Владимир Мышкин.

Голы легендам давались непросто. Фото Евгения Тумашова

Звездные гости, в том числе и телекомментатор Дмитрий Губерниев, не только побывали на спортивных объектах, но и спустились в рудник «Комсомольский». Ведь именно в Норильске находятся крупнейшие в стране месторождения никеля.

Вместе с Губерниевым почувствовали себя шахтерами звезда НХЛ Александр Могильный и серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов. И если в каске они наверняка чувствовали себя привычно, то вот глубоко под землей — вряд ли.

- Я много где был, но в Норильске первый раз, - поделился комментатор. - И я смотрю, например, на пульт управления рудника “Комсомольский”, где мы были, и вижу, что это 21 век. Это компьютеры, сложная техника, соображающие головы... То есть я понимаю, что регион не стоит на месте, а динамично развивается. И город постепенно освобождается от проблем, которые сопровождали Норильск еще с советских времен. С экологией, например. И ты понимаешь, что если очень сильно захотеть и заниматься собой, своей страной, в этом можно преуспеть. Это очень важно.

Дмитрий Губерниев посетил рудник "Комсомольский". Фото Евгения Тумашова

А перед посещением рудника звездный комментатор провел открытый урок для участников «Медиашколы Заполярье». Будущие спортивные журналисты заготовили для Губерниева массу вопросов, а одна из девушек даже подарила нож, сделанный из бивня мамонта.

- Встреча оставила очень сильное впечатление, - поделился Губерниев. - Я далек от мысли, когда там “богатыри не мы”, потому что у нас феноменальная молодежь. Потому что ты видишь эти горящие глаза, этих фантастически красивых девчонок, этих умниц редких, этих ребят потрясных совершенно.... Я практикующий журналист, мне есть что рассказать. Я интересуюсь разными сферами - геополитикой, музыкой. Ведь однажды даже на спортивные мероприятия приходят политики (как, например, во время эфира открытия Олимпиады начали показывать политических деятелей из разных стран). И я узнал почти всех – это важно. Это я к чему? Что нужно использовать свои козыри и всегда помнить, в чем твоя сила.

Кто уж точно умеет использовать свои козыри — это легенды хоккея, которые вышли на лед дворца спорта «Арктика». Противостояла им команда Ночной хоккейной лиги. Электрогазосварщики, крановщики, водители, ремонтники и даже полицейский неожиданно дали легендам настоящий бой и сумели забросить в их ворота целых семь шайб. Звездные хоккеисты ответили 12-ю. Но счет на табло, конечно, был второстепенен. Главные задачи — устроить праздник для любителей хоккея, популяризировать спорт и собрать средства на благотворительность — хоккеисты выполнили на «отлично».

Звездные гости посетили рудник "Комсомольский". Фото Евгения Тумашова

- Норильчане очень упорный народ, и не только хоккеисты, - заметил серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов. - Иначе бы не было здесь этой атмосферы, не было этого города и этого комбината. Такие матчи - это отличная идея. «Норникель» уже несколько лет является спонсором Ночной хоккейной лиги. Благодаря этому проекту во многих регионах впервые появляются команды. Любители хоккея, которые несколько лет назад в свободное время шли в рестораны и бары, сейчас идут на хоккейные площадки, занимаются спортом. Это очень важно.

Согласен с коллегой и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он, кстати, вышел на лед и забросил одну из шайб.

- Уверен, что в ближайшие пять лет Норильск станет самым благоустроенным городом за Полярным кругом и вообще в Сибири, - заметил Фетисов. - Я побывал на производстве, и то, что я видел, впечатляет.