Развитие благотворительности в России обсудят на ПМЭФ

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоится сессия, посвященная вопросам укрепления сотрудничества государства, бизнеса и некоммерческих

организаций в области благотворительности. Мероприятие будет организовано при поддержке социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум.

Федеральный закон № 172-ФЗ о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, который вступил в силу 8 июня 2020 года, предусматривает преференции по налогу на прибыль

для юридических лиц, которые готовы оказывать финансовую поддержку благотворительным организациям. Бизнес, который участвует в благотворительности, может снизить налогооблагаемую базу налога на прибыль, но в размере не более, чем 1% от выручки.

«Подписание этого закона стало одним из важнейших событий пандемийного 2020 года для НКО и бизнеса, который участвует в благотворительности. Но спустя год мы видим, что практика

применения этих, можно сказать, революционных нововведений пока не нашла должного распространения у бизнеса. На мой взгляд - просто, потому что не все об этом законе знают. Поэтому обсуждение этого вопроса на ПМЭФ-2021 позволит бизнесу и фондам ещё раз проговорить

все новые возможности, которые для обеих сторон открывает этот закон», - отметила директор Благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.

Налоговые преференции открывают новые возможности для бизнеса по реализации программ корпоративной социальной ответственности и воплощению целей устойчивого развития. В то же время,

получая регулярную поддержку бизнеса, благотворительные организации могут более успешно переориентировать свои программы с адресной помощи на системную, в связи с тем, что появляется больше возможностей для бюджетного планирования.

«Как социальная платформа Фонда Росконгресс, Фонд Инносоциум заинтересован в развитии благотворительности в России. Сделать это эффективно можно только совместными усилиями государства,

бизнеса и третьего сектора. Для нас очень важно рассказать о позитивных законодательных изменениях в сфере благотворительности, тем более ПМЭФ – это, бесспорно, главное деловое событие года. Уверена, что открытая дискуссия прояснит многие вопросы и стимулирует

компании принять участие в благотворительных программах», – подчеркнула директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина.