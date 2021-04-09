Фото Бориса Моисеева с рыжей бородой произвело фурор

Борис Моисеев. Фото ТАСС/ Сергей Савостьянов

Борис Моисеев давно живет затворником и больше не появляется на публике после перенесенных инсультов. 67-летний певец находится в своей московской квартире. За ним присматривает помощница по хозяйству, а также его помощник Сергей Горох. Всю информацию поклонники звезды эстрады черпают из его блога и всегда радуются новым публикациям. Так произошло и на этот раз.

В блоге Бориса Моисеева появилась архивная фотография. В кадре певец предстает молодым рыжеволосым красавцем с бородой в компании двух длинноногих танцовщиц. Снимок, сделанный в далеком 1987 году, произвел фурор. При виде кумира поклонники пришли в восторг.

"Рыжеволосый красавец с бородой!", "Обожаю. Энергия бешеная. Дай Бог Вам здоровья! Вы лучший", "Не раз была на его концерте, до сих пор вспоминаю. Здоровья вам", "Борис, боритесь!", - пишут фолловеры.

Борис Михайлович несмотря на недуги старается не унывать. Не так давно друзья устроили ему праздник по случаю дня рождения. Его задарили подарками и преподнесли цветы, которым он особенно рад. По словам помощника артиста, при виде букетов у Моисеева наворачиваются слезы на глазах - он вспоминает свои грандиозные концерты, каждый из которых становился настоящим событием.

Сейчас артист мечтает об отдыхе в Юрмале, где у него имеется собственная недвижимость. Исполнитель любит бывать на море. Там он чувствует себя гораздо лучше.

Напомним, зимой 2010 года Борис Моисеев перенес инсульт. Врачи сделали все возможное, чтобы улучшить состояние артиста, однако в конце декабря было принято решение о введении певца в состояние комы и подключении к искусственной вентиляции легких. Тогда вокалист смог выкарабкаться и даже вернулся на сцену. Но бесконечные гастроли больно ударили по здоровью звезды. В 2015 году Моисеева вновь хватил удар. Восстановиться Борис Михайлович не смог. Но принял себя таким, какой он есть. Сейчас, по словам помощника, певец чувствует себя, "насколько может хорошо чувствовать себя человек, перенесший инсульт". Он сам ходит, разговаривает по мере сил, а также много молится. Говорит, что так ему легче.