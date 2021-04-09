О чем больше часа говорили Путин и Эрдоган по телефону

Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 9 апреля, во второй половине дня Владимир Путин (он в этот день работал в Кремле) провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Кремлевская пресс-служба разместила на своем сайте сообщение о переговорах, которые продолжались больше часа.

Публикуем темы беседы лидеров двух стран:

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ

Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины «Спутник V».

ТУРИЗМ В ТУРЦИИ

Президент Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. Один из приоритетов – обеспечение безопасности иностранных туристов. Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию.

ЛИВИЯ

Продолжен обмен мнениями по ряду актуальных международных тем.

В ходе рассмотрения ситуации в Ливии лидеры с удовлетворением констатировали соблюдение сторонами режима прекращения боевых действий и успешное формирование переходных органов власти. Подтверждён обоюдный настрой на содействие мирному процессу и восстановлению единства страны

СИРИЯ

При обсуждении положения дел в этой стране «акцентирована важная роль России и Турции в вопросах стабилизации обстановки и налаживания межсирийских переговоров».

Отмечена актуальность задач совместной борьбы с терроризмом, в частности в провинции Идлиб, в соответствии с положениями Сочинского меморандума 2018 года и Дополнительного протокола к нему от 5 марта 2020 года.

ВНУТРИУКРАИНСКИЙ КРИЗИС

По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчёркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «Комплекс мер» 2015 года. При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения.

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

Затронута проблематика урегулирования в Нагорном Карабахе. Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Владимир Путин информировал Президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе.

СТАМБУЛЬСКИЙ КАНАЛ

В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с ро

ссийской стороны акцентирована важность сохранения в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности действующего режима Черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 года.

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«Плодотворный российско-турецкий диалог, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля «имеется в виду продолжить в самых различных форматах».

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