"Барселона" готова к битве с "Реалом". Фото: REUTERS

В субботу, 10 апреля 2021 года, в Мадриде на стадионе имени Альфредо Ди Стефано пройдет главный матч 30 тура чемпионата Испании. В очередном Класико сойдутся Реал и Барселона. Начало встречи - в 22:00 по московскому времени.

Предстоящий поединок крайне важен для обеих команд - в турнирной таблице Ла Лиги "Барса" идет на втором месте при 65 баллах, а у "Реала" меньше на два очка и на одну позицию. Для того, чтобы зарубиться за звание чемпионов с "Атлетико" (66 очков), нужно побеждать конкурентов по Класико.

Зинедин Зидан - главный тренер "Реала". Фото: REUTERS

Согласно коэффициентам букмекеров на матч, в Класико 10 апреля 2021 года фаворит - Барселона. Команда Роналда Кумана одержит победу в напряженном поединке. Матч первого круга, который прошел на поле "Барселоны" 24 октября 2020 года, выиграл "Реал" со счетом 3:1.

Смотреть бесплатно трансляцию матча Реал - Барселона можно будет вечером 10 апреля 2021 года можно будет на необычном телеканале. Прямой эфир начнется в 21:55 по московскому времени на канале РЕН ТВ.