Президент Зеленский работает на ФСБ?

Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов плачутся о провале в Минске операции по поимке вагнеровцев и потере огромных денег на это дело

В сетях недавно появился шикарный ролик из цикла «тупой и еще тупее». Украинские журналисты Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов плачутся о провале в Минске операции по поимке вагнеровцев и потере огромных денег на это дело.

Но в начале сюжета Гордон спрашивает: «Юра, откуда у тебя шрам на голове?». И Бутусов отвечает ему, что шрам получен 1 декабря 2013 года в боях на Банковской за свободную Украину. И что «Беркут» тогда ударил Юру булыжником по голове.

Ну так-то известно всем, что «Беркут» не кидался булыжниками. У него в руках щит и резиновая дубинка. Юре явно же прилетело от своих от пьяных, целившихся в ОМОН. Это к слову. Но хитрый Гордон тем самым подстраховался: мол не судите строго, когда Юра станет нести пургу. Он как тот Шариков — на колчаковском фронте в голову шибко раненый.

Далее идет очень нудный резиновый разговор о вещах весьма интересных. Для тех, кто не выдержит час глядеть, как тянут кота за хвост, я вкратце перескажу беседу.

Со слов Гордона некто болгарин Грозев готовит убийственный для России фильм по войне в Донбассе. Недавно Грозеву позвонили из офиса украинского президента и пригласили к себе болгарина, посулив ему горячий прием, охрану, а главное для кино - украинских офицеров, готовивших операцию по захвату 33-х россиян вагнеровцев. Тех самых россиян, с которыми вышел казус в мятежном Минске. Которых батька принял за душегубов и повязал.

Так вот. Прилетает, значит, болгарин в Киев, предвкушая дружеские объятия первых лиц у трапа, бронированный мерседес, рестораны с черной икрой на сале, ядреных девок в белье германском…, а его никто не встречает, кроме бомбил назойливых! Отбиваясь от приставучих, болгарин звонит в приемную президента: «Это я, болгарин Христо Грозев. Прилетел к вам снимать кино про русскую оккупацию!». Но в приемной его выслушивают, молчат и кидают трубку.

И тогда Грозев, изрекая мысленно самые неблагозвучные словеса по адресу Украины, едет в пропахшем чесноком и куревом «жигуленке» в дешевую гостиницу «Украина». Затем выходит на украинских журналистов и, в частности, на раненного булыжником в голову 1 декабря 2013 года в бою с «Беркутом» за свободную Украину Юрия Бутусова. Те помогают болгарину связаться с двумя офицерами военной разведки, с депутатом Заброцким — заместителем председателя комитета по обороне, с Петром Порошенко и еще с парой причастных лиц. И все эти люди с легкой душой сдают болгарину на позор, посмешище не только свою разведку, но и друзей в лице спецслужб США и Турции, которые, как говорится в ролике, готовили эту совместную операцию еще с 2018 года(!). И одобрил ту операцию еще Порошенко, будучи президентом. Американских денег на это дело вылетело немерено. Сотни людей в поте лица трудились два года, и все пропало, шеф, все пропало! Измена! Надо искать предателей, которые, по всему похоже, на самой верхушке украинской власти.

Вы будете хохотать, как тетя Паша у Петросяна, но американцы каким-то образом в Венесуэле построили фальшивые нефтяные вышки. Через подставу наняли российских вохровцев охранять те вышки. И наши вохровцы, ничего не подозревая, год охраняли ту декорацию. Так было надо, чтобы усыпить бдительность вагнеровцев, которых завербовали на смену вохровцам. Зачем к этой операции подключили еще и турок, непонятно. Но раненый булыжником в голову Юра поясняет так: чтобы никто не догадался. Самолет с россиянами должен был вылететь из Минска турецкой авиакомпанией с посадкой в Стамбуле. А в небе над Украиной пилотов бы известили, что на борту бомба. И самолет посадили бы в Киеве. Там бы случайно выяснилось, что в самолете люди, воевавшие добровольцами на Донбассе. Так никто бы не заподозрил Украину в этом акте, который по сути является терроризмом и являет угрозу жизни авиапассажирам. Ведь если запаникует командир корабля, может и катастрофа быть. Но даже в случае гибели лайнера Украина здесь ни причем: самолет турецкий, его не жалко. А если все пройдет удачно, то потом российских заложников можно обменять на украинцев, взятых в России за терроризм.

Но главное, уже по словам Гордона, среди этих россиян были двое напрямую причастных к гибели «Боинга» над Донбассом.

Вот здесь мне шутить не хочется, скажу серьезно: молоть такое на всю Ивановскую, значит держать слушателей за идиотов. Представим себе, что в России есть люди, причастные к той трагедии. Им бы выдали загранпаспорта? Их бы выпустили за границу?! Или Гордон полагает, что его слушают одни кретины, которым что ни городи, всему поверят. Вполне допускаю, что среди тех вагнеровцев действительно были донбасские добровольцы. Но это люди далеко не высокой военной значимости. Крупные же военные явно бы не полетели в Венесуэлу на работу охранниками. Но если бы ребята попали в украинские подвалы, из них бы, конечно, выбили много «признаний» всяких.

Но почему они не попали? На это нам Юра, геройски раненый, дает следующий ответ. За несколько часов до захвата россиян начальник главного управления украинской разведки Василий Бурба едет к Зеленскому — посвятить президента в таинство операции. На этой секретной встрече кроме Зеленского были еще трое непосвященных из ближайшего президентского окружения. И вот после доклада этого кто-то из этих трех или четверых (а может и все отдельно?) позвонил Лукашенко в Минск. Звонили, понятно, не по сотовым, а по какой-то паршивой связи, недоступной для прослушки. Через помехи Лукашенко расслышал одно лишь, что у него под боком есть такие-то россияне и есть опасность. Но Александр Григорьевич, взвинченный в те лихие дни грозовыми событиями, решил, что группа эта приехала его убивать. Приказал россиян схватить и тем самым спас их от украинского захвата.

Тут Гордон спрашивает товарища, так кто же, мол, этот российский Штирлиц, который сорвал нам всю операцию.

- Список подозреваемых короткий, - отвечает Юра и называет всех, начиная с президента Украины(!). Потом указывает на главу офиса президента Ермака. Затем на начальника комитета по разведке Демченко. И в последнюю очередь на зама главы офиса Машовца.

Владиир Зеленский. Фото: REUTERS

Хитрый и напуганный такой прямотой раненого товарища Гордон пытается отстраниться от оного, дабы не загреметь вместе с Юрой на каторгу. Он говорит:

- Юра, я смотрю с восхищением за последними шагами Владимира Зеленского, направленными на отражение российской агрессии, за его...

Но после набора хвалебных слов, вдруг какой-то бес попутал Гордона и Гордон выражает тут же свои сомнения в умственных способностях президента Зеленского. Буквально:

- У меня есть четкое убеждение, что Зеленский не понял даже, что происходило. Люди, которые находились рядом с ним, его полностью дезинформировали, ввели в заблуждение и виноваты в том, что так произошло.

Возможно, что президенту докладывали на мове, поэтому и Зеленский мало что разобрал. Но в любом случае, из оправданий Гордона следует: если-де Лукашенко позвонил Зеленский и сорвал операцию, то это лишь потому, что Зеленский наш ничего не понял.

Посмотрев этот нудный, но в то же время прекрасный ролик, очень я жалею, что ушел из жизни гениальный наш Леонид Гайдай. И некому снять комедию по такому великолепному сценарию.

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