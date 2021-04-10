Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире10 апреля 2021 7:27

Эксперты подтвердили подлинность скандальных фотографий из ноутбука сына Байдена

Информация, содержащаяся в памяти ноутбука Хантера Байдена, может серьезно навредить его отцу
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Эксперты подтвердили подлинность скандальных фотографий из ноутбука сына Байдена

Эксперты подтвердили подлинность скандальных фотографий из ноутбука сына Байдена

Фото: REUTERS

Согласно заключению компьютерных экспертов, информация, содержащаяся в ноутбуке сына президента США Джо Байдена Хантера, не имеет следов фальсификации.

Таким образом, она может свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность, связанную с наркоторговлей и проституцией.

Осенью прошлого года журналист The New York Post заявил, что приобрел копию жесткого диска ноутбука Хантера Байдена, обнаруженного в одной из ремонтных мастерских в штате Делавэр. На основании переписки и компрометирующих фотографий, содержащихся на диске, издание опубликовало ряд материалов.

Демократы поспешили объявить информацию о компромате в ноутбуке сына тогда еще кандидата в президенты США Джо Байдена кампанией Кремля, направленной на поддержку Дональда Трампа.

Позже в NYT сообщили, что передали копию жесткого диска для экспертизы в компанию Maryman & Associate, основатель которой длительное время проработал в сфере информационной безопасности ФБР.

Обнародованный отчет экспертов гласит, что вся информация, содержащаяся на диске «является аутентичной».

КАРТИНА ДНЯ