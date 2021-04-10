Эксперты подтвердили подлинность скандальных фотографий из ноутбука сына Байдена Фото: REUTERS

Согласно заключению компьютерных экспертов, информация, содержащаяся в ноутбуке сына президента США Джо Байдена Хантера, не имеет следов фальсификации.

Таким образом, она может свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность, связанную с наркоторговлей и проституцией.

Осенью прошлого года журналист The New York Post заявил, что приобрел копию жесткого диска ноутбука Хантера Байдена, обнаруженного в одной из ремонтных мастерских в штате Делавэр. На основании переписки и компрометирующих фотографий, содержащихся на диске, издание опубликовало ряд материалов.

Демократы поспешили объявить информацию о компромате в ноутбуке сына тогда еще кандидата в президенты США Джо Байдена кампанией Кремля, направленной на поддержку Дональда Трампа.

Позже в NYT сообщили, что передали копию жесткого диска для экспертизы в компанию Maryman & Associate, основатель которой длительное время проработал в сфере информационной безопасности ФБР.

Обнародованный отчет экспертов гласит, что вся информация, содержащаяся на диске «является аутентичной».