Мировые лидеры и знаменитости отреагировали на смерть принца Филиппа. Фото: REUTERS

Утром 9 апреля в Виндзорском замке - резиденции британских монархов - скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп.

10 июня герцогу Эдинбургскому исполнилось бы 100 лет.

Мировые лидеры и известные личности высказали соболезнования в связи со смертью старейшего члена британской королевской семьи.

Президент США Джо Байден: «Он был чертовски отличным парнем. Я думаю, что его будет не хватать, особенно в Соединенном Королевстве… Девяносто девять лет, и он никогда не снижал темп, чем я чертовски восхищаюсь».

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга: «От имени правительства Японии и японского народа я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования британской королевской семье, британскому правительству и британскому народу»

45-й президент США Дональд Трамп: «Это невосполнимая потеря для Великобритании и всех, кому дорога наша цивилизация. Принц Филипп определял британское достоинство и благородство. Он олицетворял тихую сдержанность, стойкость, силу духа и неизменную честность Соединенного королевства».

Лидер британской парламентской оппозиции Кир Стармер: «Его будут помнить в первую очередь за невероятную преданность и верность королеве. Он был рядом с ней больше семидесяти лет. Их брак был символом силы, стабильности и надежды, несмотря на изменение мира вокруг – в том числе во время пандемии. Этот союз вдохновлял миллионы в Британии и за ее пределами».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен: «Я с прискорбием узнала о кончине принца Филиппа. Хочу выразить искренние соболезнования Её Величеству Королеве, королевской семье и народу Соединённого Королевства в этот очень печальный день».

Президент Франции Эммануэль Макрон: «Я хочу выразить искренние соболезнования Её Величеству Королеве Елизавете, королевской семье и британскому народу в связи со смертью Его Королевского Высочества принца Филиппа».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон: «Жизнь герцога [Эдинбургского] была посвящена долгу и службе, верности и чести. В памяти, безусловно, останутся истории о его искренности и о его уникальной, сильной личности… С его уходом мы прощаемся с еще одним представителем величайшего поколения».

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина: «Будучи страстным защитником природы, герцог Эдинбургский посещал Мадагаскар и ценил его биологическое разнообразие».

Сэр Мик Джаггер, лидер группы Rolling Stones: «Наравне со своей обширной благотворительной работой, он был очень активным патроном многих спортивных организаций, в которых работал мой отец, и помог очень многих молодым спортсменам и спортсменкам».

Принц Гарри и Меган Маркл: «Спасибо за вашу службу… Нам будет вас очень не хватать».

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