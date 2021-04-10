Норвежский премьер стала первым в мире главой правительства, получившим штраф за нарушение коронавирусных ограничений

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг стала самым высокопоставленным госчиновником в мире, наказанным за нарушение санитарных норм во время пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг стала самым высокопоставленным госчиновником в мире, наказанным за нарушение санитарных норм во время пандемии – полиция страны сочла нужным выписать ей штраф в размере 20 тысяч крон (около 180 тысяч рублей) за превышение числа гостей на вечеринке по случаю юбилея.

В полиции Норвегии решили, что наказание премьера должно стать назиданием для рядовых граждан.

– Сульберг является лидером страны и неоднократно выступала за правительственные решения по борьбе с пандемией. Поэтому считается целесообразным назначить наказание, чтобы поддержать уважение общества к правилам социальных ограничений.

Следствие установило, что во время празднования 60-летнего юбилея премьера, проведенного на горнолыжном курорте, число гостей достигло 13 человек, что на три человека больше дозволенной правилами нормы.

Сульберг свою вину признала и извинилась перед гражданами Норвегии за нарушение действующих в стране карантинных норм, согласно которым на семейных торжествах не может присутствовать более десяти человек одновременно.