Академик Гинцбург рассчитывает, что вакцина "Спутник V" будет работать пожизненно

Один из ключевых вопросов массовой вакцинации против ковида до сих пор остается – на сколько хватит защиты от той или иной прививки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из ключевых вопросов массовой вакцинации против ковида до сих пор остается – на сколько хватит защиты от той или иной прививки. Известно, что уровень антител у вакцинированных, как и у переболевших, со временем падает. Но ученые рассчитывают, что в этот момент защитная функция иммунитета против коронавирусной инфекции не исчезает, а передается клеточной памяти. Которая, в случае встречи с инфекцией, ее распознает и скомандует организму вновь выработать антитела.

Этот механизм многие, увлекающиеся лабораторной диагностикой, могут пронаблюдать сами: если у вас после болезни или прививки спустя месяцы началось плавное падение уровня антител, в какой-то момент, когда они уже стали близки к отрицательным значениям, анализы могут зафиксировать их резкое повышение (не обязательно, но это вполне реальный сценарий). Это означает, что вы, скорее всего, контактировали с источником инфекции и, может быть, даже не знали об этом. А организм понял и включил антительную защиту.

- У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там - пять, десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам, - так обрисовал перспективы длительности иммунной защиты руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург «Интерфаксу».

Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

По словам ученого, для проверки длительности иммунитета тех, у кого падает уровень антител, ревакцинируют (бустируют) в рамках специального исследования еще раз:

- Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился, - объясняет академик.

На сегодняшний день нет строго научного ответа, как долго будет работать уже приобретенный иммунитет, учитывая, что вирусы – самые быстроменяющиеся организмы на планете. Не исключено, что однажды вирус мутирует так сильно, что наша иммунная система просто не сможет его «узнать».

Что касается ныне циркулирующих в России штаммов нового коронавируса, «Спутник V» успешно справляется с ними. Минздрав и разработчики вакцины о сроках ее действия говорят аккуратно, что иммунитет должен сохраняться два года. И это два года, которые вы защищены от тяжелых осложнений ковида, возможности смерти от него. Возможно, прививка будет работать и дольше, но пока это только предположения.

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