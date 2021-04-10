Офис Зеленского назвал заявление об "украинском русском" языке частным мнением

Нешуточные страсти разгорелись на Украине по поводу фактически запрещенного властями русского языка Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Нешуточные страсти разгорелись на Украине по поводу фактически запрещенного властями русского языка. Сначала министр внутренних дел Арсен Аваков, который так и не смог осилить мову, заявил, что он является «русскоязычным украинским националистом, и призвал власти Украины обеспечить «развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться». Тем более, что на нем писали сотни украинских писателей (вопрос, где он нашел такое количество прозаиков на Украине, оставим за скобками).

Такого украинские националисты-патриоты явно не ожидали. Небезызвестная Ирина Фарион, ранее призывавшая выгнать из детских садиков малышей с русскими именами, чуть в обморок не упала, забившись в истерике, и прокляла Авакова и всех, кто так думает.

А потом и пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель неожиданно выступила с заявлением, что существует «украинский русский язык».

- Русский, точнее украинский русский – это часть культурного разнообразия нашей страны… И сейчас, и ранее русский не был и не является собственностью исключительно России, - заявила она в эфире телеканала «Дом», организованного Киевом специально для вещания на территории ЛДНР и Крым. - Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах, но Британия не считает английский только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык.

Если вдруг воспринять заявление Мендель всерьез, то можно подумать, что это Москва запретила русский язык на Украине и объявила свою монополию на его использование. Ситуация анекдотична, подобно тому, как Вовочку, который испортил воздух в классе, выгнали в коридор, где воздух свежий, а сама учительница вместе с учениками класса остались внутри загазованного помещения.

Это ведь Киев принял языковый закон, создал специальную «мовную комиссию» и назначил уполномоченного по защите мовы от русского языка, а за нарушение закона ввел штрафы. Заявление настолько алогично по своей сути, что нормальному человеку даже и возразить нечего сразу. Но ведь логика – это последнее, что надо искать на Украине при нынешних властях в их действиях. Тем более, без разъяснений остался вопрос, чем украинский русский отличается от просто русского языка. Автор идеи ничего в этом отношении не прояснила. Единственный вариант, что так она назвала диалект, именуемый суржиком, на котором изъясняется часть населения не только на Украине, но и на территориях донского и кубанского казачества.

Безусловно, надо учитывать, где сказала Мендель эти слова. Если вспомнить, что телеканал «Дом» был создан специально для вещания на население якобы «оккупированных» Россией территорией и является пропагандистским, то пресс-секретарь Зеленского явно пыталась провести операцию в рамках спецпропаганды. Но тут Юля Мендель, помимо издевательских реплик в ответ на свое высказывание, получила еще и мощнейший пендель от одного из менеджеров Офиса президента Украины (ОПУ).

Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко в эфире радио «Новое время» объяснил взволнованной аудитории, что слова Мендель и Авакова не стоит воспринимать всерьез: «Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел о том, что нет монополии на русский язык у одной страны». Занятно, что чиновник из, грубо говоря, администрации президента указывает официально уполномоченному говорить от лица президента, что ему следует говорить, и опровергает его слова.

Все. Расходимся. А то мы уж было подумали, что в Киеве у кого-то прояснение в мозгах наступило. Но в стационаре все без изменений. Напомним, раньше в Киеве предлагали запретить России называться Россией и предлагали переименовать Украину в Украину-Русь, чтобы лишить Россию возможности исторических корней. А теперь согласились на монополию Российской Федерации на русский язык.

Спасибо-то кому говорить за такое «великодушие»?