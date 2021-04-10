Едем земными дорогами российского космоса: Самара

Самара готовится к празднованию 60-летия первого полета в космос, потому что имеет к нему непосредственное отношение и намного больше, чем другие города. Фото: Иван МАКЕЕВ

Позади – 1900 километров пути, Гагарин и Калуга, Новоселово и Шоршелы. На трех LADA XRAY Cross, предоставленных АВТОВАЗом, с 6 апреля мы едем по местам, связанным с космонавтикой, и, в первую очередь, именем Юрия Гагарина. В пробеге участвуют журналисты КП и представители Евразийского содружества специалистов туриндустрии.

Из Чувашии наш маршрут повернул на юг, в Самару. Стартовали в отличную солнечную погоду. А потом…

В Димитровграде нас ждало новое испытание. Дождь так залил весь город, что впору было пересаживаться на лодку. Фото: Иван МАКЕЕВ

То, что было на пути из Калуги во Владимирскую область (см. предыдущие публикации – прим. авт.) оказалось цветочками по сравнению с тем, с чем мы столкнулись в Ульяновской области. В нескольких километрах от почти 6-километрового Президентского моста через Волгу мы словно пронзили стену тумана – таким плотным он был. Видимость резко упала - упала и скорость. Ситуацию усугублял летящий навстречу мокрый снег.

Позади – 1900 километров пути, Гагарин и Калуга, Новоселово и Шоршелы. Фото: Иван МАКЕЕВ

А в Димитровграде нас ждало новое испытание. Дождь так залил весь город, что впору было пересаживаться на лодку. Само собой, под водой скрылись все колдобины, которых здесь приходится просто непостижимое количество на квадратный метр дороги. От пробития подвески и гидроудара спасало только то, что ехали мы по бескрайним лужам с черепашьей скоростью, как потом шутили, «на перископной глубине».

Ракета-носитель «Союз» перед музеем «Самара космическая». Фото: Иван МАКЕЕВ

Поэтому в гостеприимный отель “7 Avenue Hotel&Spa” Самары мы прибыли далеко за полночь. Тяжело было бороться с искушением вдавить газ в пол на ее широких, освещенных проспектах. Но правила движения мы соблюдаем.

В гостеприимный отель “7 Avenue Hotel&Spa” Самары мы прибыли далеко за полночь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Музей «Самара космическая». Фото: Иван МАКЕЕВ

Самара готовится к празднованию 60-летия первого полета в космос, потому что имеет к нему непосредственное отношение и намного больше, чем другие города.

- Вы видели перед фасадом музея ракету-носитель «Союз», у которой на сегодняшний день около 2 тысяч удачных запусков. Когда ее здесь установили, весь город приходил посмотреть. Я не раз наблюдала, как многие жители, стоя перед ней, общались: «эту деталь я сделал! А эту –я!», - рассказала директор музея «Самара космическая» Елена Кузина.

10 апреля автопробег достиг одного из знаковых мест, связанных с космической отраслью. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самаре находится крупнейший завод ракетостроения «ЦСКБ-Прогресс» и еще несколько заводов, связанных с космической отраслью.

- В юбилейном году нам удалось договориться с двумя действующими заводами о том, чтобы открыть их музеи для посетителей. Туда широкую публику раньше не пускали. Конечно, там нет экспонатов «под грифом секретности», но то, что представлено, мало кто видел. Экскурсионные группы смогут посетить и несколько производственных цехов. А ценно то, что экскурсии будут проводить люди, которые работали на этих заводах, впитали в себя их историю, – рассказала заместитель руководителя департамента развития туризма минкультуры Самарской области Анна Рабинович.

В Самаре находится крупнейший завод ракетостроения «ЦСКБ-Прогресс» и еще несколько заводов, связанных с космической отраслью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самара связана не только с ракетостроением. Мало кто знает, что первые шесть космонавтов после возвращения из космоса проводили в Самаре (тогда еще Куйбышеве) несколько дней перед докладом правительственной комиссии. Например, в газетах тех времен было короткое сообщение, что Юрий Гагарин отдыхал «в доме на Волге». На самом деле это была обкомовская дача в черте города.

Мало кто знает, что первые шесть космонавтов после возвращения из космоса проводили в Самаре (тогда еще Куйбышеве) несколько дней перед докладом правительственной комиссии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Космонавт писал об этом в своей книге «Дорога в космос»: «После небольшой прогулки вдоль Волги, полюбовавшись золотисто-светлым небом заката, мы поиграли с Германом Титовым на бильярде и, закончив этот удивительный в нашей жизни день — двенадцатое апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года, — улеглись в постели, а через несколько минут уже спали так же безмятежно, как накануне полёта».

Самара связана не только с ракетостроением. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, Юрий Алексеевич был здесь за месяц до полета в космос вместе с Павлом Поповичем, Валерием Быковским, Григорием Нелюбовым, Андрияном Николаевым и Германом Титовым. По пути из Москвы на Байконур самолет совершил посадку, а отряд космонавтов сутки находился в военном санатории «Волга».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Любопытно, что именно в Куйбышеве в ночь с 12 на 13 апреля 1961 года гарнизонные портные шили майору Гагарину парадную форму, которую мы видим на многочисленных фотографиях того времени.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из Самары мы отправляемся к финальной точке нашего пробега – Саратову, в 40 км от которого 12 апреля 1961 года приземлился Юрий Гагарин. Следите за нашими публикациями на сайте kp.ru, радио «Комсомольская правда» и в соцсетях. Ключ на старт! Поехали!

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из Самары мы отправляемся к финальной точке нашего пробега – Саратову, в 40 км от которого 12 апреля 1961 года приземлился Юрий Гагарин. Фото: Иван МАКЕЕВ